مورياسو: هزمنا البرازيليين.. وحققنا ما نريد

أكد هاجيمي مورياسو، مدرب المنتخب الياباني الأول لكرة القدم، أن البرازيل من أفضل منتخبات العالم.

وضربت اليابان موعدًا مع البرازيل في دور الـ 32، الإثنين المقبل، بعد أن حصلت على المركز الثاني في المجموعة السادسة إثر التعادل 1ـ1 مع السويد، الجمعة.

وقال المدرب الياباني: "واجهنا البرازيل أكتوبر الماضي في طوكيو، ونجحنا في الفوز عليها 3ـ2 بعد أن كنا متأخرين، لنحقِّق أول فوزٍ لنا على الإطلاق على بطل العالم خمس مرَّاتٍ. لقد أثبتنا لهم في المرَّة الأخيرة أننا لسنا منافسًا سهلًا، وهذا تقدُّمٌ كبيرٌ بالنسبة لنا. المنتخب البرازيلي أحد أفضل ⁠المنتخبات في العالم، ونحترمه بشدةٍ، و‌في المباراة المقبلة أمامه لا ‌نعرف ما الذي سيحدث، لكن ستكون لدينا فرصةٌ للفوز أيضًا".

وأعرب مورياسو عن خيبة ⁠أمله ⁠لتلقِّي هدف التعادل أمام السويد، مشيرًا إلى أنه قرَّر، بعد هذا الهدف، إشراك مدافعين للحفاظ على النقطة، وحسم المركز الثاني في المجموعة.

وذكر المدرب أن نتيجة اليابان تُعدُّ إيجابيةً أيضًا لكرة القدم الآسيوية، مؤكدًا أنهم يمثِّلون الطموح الرياضي للمنطقة ككل، لافتًا إلى أن تأهلهم للأدوار الإقصائية يدلُّ على نمو كرة القدم في بلاده.

وقال: "حققنا ما كنا نريده منذ بداية البطولة، وهذا دليلٌ على نمو كرة القدم اليابانية".