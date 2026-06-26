هدف تروستي يحطم رقم مونديال 2022

شهدت مباراة المنتخب الأمريكي الأول لكرة القدم ونظيره التركي ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة تحطيم الرقم القياسي لأكبر عددٍ من الأهداف خلال نسخةٍ واحدةٍ لكأس العالم.

وتقدَّم أوستون تروستي مبكِّرًا للمنتخب الأمريكي ‌بالهدف رقم 173 ‌في البطولة الذي حطَّم ‌الرقم ⁠القياسي السابق البالغ ⁠172، والمسجَّل بمونديال 2022 في قطر.

وتحطَّم الرقم القياسي ‌في المباراة رقم 59 من ‌كأس العالم 2026، بينما جرى تسجيل الرقم ‌القياسي السابق، البالغ 172 هدفًا، على مدار جميع المباريات الـ 64 في بطولة 2022.

وتشهد النسخة ‌الجارية 104 مبارياتٍ بزيادةٍ قدرها 40 ⁠مباراةً ⁠عن عدد مواجهات النسخة الماضية في قطر، إذ رفع الاتحاد الدولي "فيفا" عدد المنتخبات المشاركة في البطولة من 32 إلى 48.

وقال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي، عبر "إنستجرام": "تجاوز الرقم القياسي السابق، البالغ 172 هدفًا، والمسجَّل في قطر، يؤكد على الإثارة والبراعة الهجومية اللتين جعلتا كأس العالم 2026 بالفعل حدثًا لا يُنسى".