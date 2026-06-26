أمام أمريكا.. تركيا تودّع المونديال بانتصار

حقق المنتخب التركي الأول لكرة القدم فوزًا معنويًّا بـ 3ـ2 على نظيره الأمريكي، فجر الجمعة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سوفاي في لوس أنجليس ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الرابعة في كأس العالم 2026.

وسجل أردا جولر في الدقيقة 10، وأوركون كوكجو "31"، وكان أيهان "90+8" أهداف تركيا، بينما أحرز أوستون تروستي في الدقيقة 3، وسيباستيان بيرهالتر "49" هدفَي أمريكا.

وأنهت تركيا، التي كانت خارج المنافسة بعد خسارتين متتاليتين، مشاركتها بفوزٍ معنوي، وثلاث نقاطٍ بدلًا من رصيدٍ خالٍ، فيما مُنيت أمريكا، التي دخلت اللقاء وقد ضمنت تأهلها، بخسارتها الأولى بعد فوزين متتاليين دون تأثُّر صدارتها برصيد ست نقاطٍ.

وحرمت تركيا أصحاب الضيافة من الفوز الثالث تواليًا، وتغلَّبت عليهم للمرة الثالثة في ست مواجهاتٍ بينهما مقابل خسارتين، وتعادلٍ واحدٍ.

وأجرى الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب المنتخب الأمريكي، تسعة تبديلاتٍ بعد أن قرَّر إراحة أغلب عناصر تشكيلته الأساسية باستثناء ويستون ماكيني، وريكاردو بيبي، ودفع بتيموثي وياه، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، أساسيًّا أمام ناظري والده جورج، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وميلان الإيطالي السابق، الذي شغل أيضًا منصب رئيس ليبيريا.

أما الإيطالي فينتشينزو مونتيلا، مدرب تركيا، فأجرى سبعة تبديلاتٍ، أبرزها جلوس هاكان تشالهان أوغلو، القائد ولاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي، وميريح ديميرال، مدافع الأهلي السعودي، على دكة البدلاء.