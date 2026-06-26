تعادل يقود أستراليا إلى دور الـ 32

بلغ المنتخب الأسترالي الأول لكرة القدم دور الـ 32 من كأس العالم 2026 عقب تعادله أمام الباراجواي دون أهدافٍ، فجر الجمعة، على ملعب ليفايس ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة.

ورفعت أستراليا رصيدها إلى أربع نقاطٍ في المركز الثاني، لترافق الولايات المتحدة، صاحبة الصدارة بست نقاطٍ، إلى دور الـ 32.

كذلك، رفعت الباراجواي رصيدها إلى أربع نقاطٍ، وجاءت خلف أستراليا بفارق الأهداف، وسيكون عليها انتظار نتائج باقي مباريات الجولة الثالثة لمعرفة مصيرها، وإذا ما كانت ستبلغ الدور ذاته بوصفها أحد أفضل ثمانية منتخباتٍ تحتلُّ المركز الثالث.

وتصدَّرت أمريكا المجموعة الرابعة بست نقاطٍ، وجاءت أستراليا ثانيًا بفارق الأهداف عن الباراجواي، صاحبة المركز الثالث بأربع نقاطٍ، بينما تذيَّل المنتخب التركي ترتيب المجموعة بثلاث نقاط.