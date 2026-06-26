جارسيا: دوكو غير جاهز أمام نيوزيلندا

ذكر الفرنسي رودي جارسيا، مدرب المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم، أن الجناح جيريمي دوكو ليس جاهزًا للعب 90 دقيقةً كاملةً أمام نيوزيلندا، الأحد، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السابعة لكأس العالم 2026 بعد عودته من وعكةٍ صحيةٍ، وغيابه القصير لحضور ولادة ابنه.



وكان اللاعب، البالغ 24 عامًا، تلقَّى انتقاداتٍ من فرانس بييرون، مقدِّمة البرامج لدى تلفزيون ليكيب، بسبب مغادرته المعسكر في منتصف البطولة من أجل حضور ولادة ابنه برايس، الإثنين.

وشارك دوكو في المباراة الأولى لبلجيكا، التي انتهت بالتعادل 1ـ1 مع مصر، لكنَّه غاب عن ‌التعادل السلبي ‌مع إيران بسبب مشكلاتٍ في التنفُّس أثناء التدريبات.

وقال ‌جارسيا: "عاد جيريمي قبل ⁠ثلاثة أيامٍ، ولم يشارك سوى في تدريب الجمعة، وأدَّى بعض التمارين الإضافية، لكنَّه لم يتدرَّب لمدة سبعة أيامٍ، وهذا أمرٌ لا يستهان به. نحن سعداء للغاية بعودته، وربما لن يلعب 90 دقيقةً، لكنَّنا نعلم أنه قادرٌ على إحداث الفارق بمجرد دخوله الملعب. أسلوب لعبنا لا يعتمد على لاعبٍ واحدٍ، لأننا نلعب بالروح الجماعية، وتلك هي القوة الحقيقية لبلجيكا".

وكشف ‌المدرب عن أن المهاجم روميلو لوكاكو، ‌الذي لا يزال يبحث عن هدفه الأول في البطولة، غير قادرٍ هو ‌الآخر على خوض مباراةٍ كاملةٍ قائلًا: "لوكاكو لا يستطيع تحمُّل ‌90 دقيقةً، وإذا بدأ المباراة، فسيتم تبديله، وإذا لم يبدأ، فيمكنه مساعدتنا من مقاعد البدلاء، لكنَّه في حالةٍ بدنيةٍ جيدة".