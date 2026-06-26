إن آر جي.. مسرح أفراح رونالدو ينتظر الأخضر

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خصمه الرأس الأخضر، صباح السبت، على ملعب إن آر جي في هيوستن، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم 2026.

واشتهر ملعب المواجهة داخل أمريكا بسبب السقف القابل للسحب، إذ يتكون من لوحين كبيرين ينفصلان عند خط منتصف الملعب تقريبًا، كما يمكن فتح أو إغلاق لوحات السقف في غضون 7 دقائق بسرعة تصل إلى 11 مترًا في الدقيقة، بحسب الإحصاءات والبيانات الرسمية.

الملعب استضاف عدد كبير من المباريات الكبيرة، آخرها نهائي كأس الكونكاكاف الذهبية لعام 2025 بين منتخبي الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، حين فازت المكسيك بنتيجة 2-1.

كما استضاف بعض مباريات بطولة كوبا أميركا 2024، مثل مباراة الأرجنتين والإكوادور في الدور ربع النهائي، حين فاز منتخب الأرجنتين بركلات الترجيح على منافسه، كما استضاف مباراة نجوم الدوري الأمريكي وفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عام 2010، حين فاز اليونايتد بنتيجة 5-2.

ويستقبل ملعب إن آر جي 7 مباريات في بطولة كأس العالم 2026، بواقع 5 مباريات في مرحلة المجموعات، كان آخرها مباراة البرتغال وأوزبكستان، حين فاز رفاق كريستيانو رونالدو بنتيجة 5-0، إضافة إلى مباراة في دور الـ32، واخرى في دور الـ16.

وتعادل الأخضر السعودي في الجولة الأولى أمام أوروجواي بنتيجة 1-1، فيما خسر المباراة الثانية أمام إسبانيا بنتيجة 0-4، بينما تعادل الرأس الأخضر أمام إسبانيا بنتيجة 0-0، ثم أمام أوروجواي بنتيجة 2-2.

ويتسع الملعب الكبير لنحو 71,500 متفرجًا، كما تم افتتاحه بشكل رسمي 24 أغسطس عام 2002 بتكلفة وصلت قيمتها إلى 352 مليون دولار أمريكي، بحسب الإحصاءات الرسمية.