سالم أمام رقمين تاريخيين

يضع سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، نصب عينيه رقمين تاريخين عند مواجهة الرأس الأخضر، فجر السبت، في ختام دور مجموعات كأس العالم الجارية في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويتمثل الرقم الأول في معادلة الثلاثي سامي الجابر، وعبد الله سليمان، وحسين عبد الغني، كثاني أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم، إذ سيرفع الدوسري رصيده إلى تسع مباريات مونديالية في حال مشاركته السبت.

وخاض الدوسري حتى الآن ثماني مباريات في ثلاث نسخ متتالية من كأس العالم «2018 و2022 و2026»، بإجمالي 720 دقيقة، فيما يملك حسين عبد الغني تسع مباريات في ثلاث مشاركات بواقع 801 دقيقة، وعبد الله سليمان تسع مباريات أيضًا بإجمالي 740 دقيقة، بينما لعب سامي الجابر تسع مباريات خلال أربع نسخ مونديالية، بإجمالي 613 دقيقة.

وفي حال نجح الأخضر في بلوغ دور الـ32، سيحصل الدوسري على فرصة معادلة الرقم القياسي المسجل باسم محمد الدعيع، أكثر اللاعبين السعوديين مشاركة في كأس العالم برصيد 10 مباريات، والذي حققه خلال أربع مشاركات بين 1994 و2006 بمجموع 900 دقيقة.

أما الرقم التاريخي الثاني، فيتعلق بسجل الهدّافين العرب في نهائيات كأس العالم، إذ يملك الدوسري 3 أهداف مونديالية، سجلها أمام مصر في نسخة 2018، والأرجنتين والمكسيك في مونديال 2022.

ويفصل قائد الأخضر هدف واحد فقط عن الانفراد بصدارة الهدافين العرب في تاريخ كأس العالم، إذ يتقاسم الرقم القياسي حاليًا مع سامي الجابر والتونسي وهبي الخزري والمصري محمد صلاح والمغربيين يوسف النصيري وإسماعيل صيباري.

ويدخل المنتخب السعودي الجولة الأخيرة وفي رصيده نقطة واحدة بعد التعادل مع أوروجواي 1ـ1 والخسارة أمام إسبانيا 0ـ4، ويحتاج إلى الفوز على الرأس الأخضر من أجل الحفاظ على آماله في التأهل إلى دور الـ32، سواء عبر المركز الثاني أو ضمن أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث.