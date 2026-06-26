القروش الزرقاء منافس «الصقور» الـ 128

تضيف الجولة الثالثة الأخيرة من ثامن مجموعات كأس العالم 2026 اسمًا جديدًا إلى قائمة المنافسين الذين واجههم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عبر تاريخه.

وفي هذه الجولة يلتقي المنتخب نظيره الرأس الأخضر، فجر السبت، بحثًا عن بطاقة عبورٍ إلى دور الـ 32 من المحفل العالمي.

وحسبَ موقع «المنتخب السعودي» الإلكتروني، تواجه «الصقور» مع 127 منتخبًا من قبل، وسيصبح الرأس الأخضر الاسم الـ 128 في القائمة.

ولم يسبق للمنتخب ملاقاة الرأس الأخضر«القروش الزرقاء»، وستقصُّ المباراة المونديالية شريط مواجهاتهما المباشرة.

ويتصدَّر المنتخب الكويتي قائمة المنافسين الذين واجههم الأخضر تاريخيًّا بـ 41 مباراةً، متقدمًا على قطر «40»، والبحرين «39»، والإمارات والعراق «38»، وعُمان «26».

وسينضمُّ الرأس الأخضر إلى 36 منتخبًا تقابل معهم «الصقور» مرَّةً واحدةً فقط.