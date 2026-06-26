دوري الرأس الأخضر.. البداية في السبعينيات والنظام مجموعتين

عرفت الرأس الأخضر أول دوري 1978، تطور حتى وصل إلى 18 فريقًا بالنسخة الأخيرة الموسم الماضي، المتوج فيه فريق سي إس مينديلينز الأول لكرة القدم.

و يلتقي المنتخب السعودي نظيره الرأس الأخضر الذي يقوده المدرب المحلي بيدرو ليتاو بريتو «بوبيستا» ، فجر السبت، بحثًا عن بطاقة عبورٍ إلى دور الـ 32 من كأس العالم.

ويؤهل الدوري إلى مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

يعد فريق سي إس مينديلينز هو النادي الأقوى في دوري الرأس الأخضر تاريخيًا، إذ توج بلقب البطولة الوطنية 13 مرة، كأكثر الأندية تتويجًا باللقب المحلي.

وتلعب بطولة الدوري في الرأس الأخضر بنظام التنافس بين أبطال الجزر التسع التي تتكون منها البلاد ، ويشارك أكثر من فريق لكل جزيرة.

كما يتم تنظيم بطولة الدوري بنظام المجموعات منذ أعوام طويلة، بالتحديد منذ فترة التسعينات، باستثناء بعض الفترات التي كان يُحسم فيها البطل مباشرة بنظام النقاط.

ومنذ عام 2003، يُحسم الفائز المتأهل إلى الأدوار الإقصائية بناءً على عدد النقاط أو الأهداف من كل مجموعة من المجموعتين، حيث يتم تحديد بطل المسابقة من خلال مباراة أو مباراتين تجمع بطل كل مجموعة.

ويعتمد فرق دوري الرأس الأخضر على اللاعبين المحليين فقط، إضافة إلى اللاعبين الهواة من الجزر المجاورة.

ولم يسبق لأي فريق من الرأس الأخضر الحصول على بطولة قارية دولية في قارة إفريقيا، لذلك اكتفت أندية الجزر بالمنافسة محليًا على لقب دوري البطولة الوطنية للرأس الأخضر أو كاب فيردي.

ويحتاج المنتخب السعودي الفوز على الرأس الأخضر للتأهل ثانيًا، أو للمنافسة على إحدى البطاقات الثمانية المخصصة لأصحاب المركز الثالث.