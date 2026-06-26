الإكوادور.. عطلة رسمية بعد التأهل

قرر دانييل نوبوا، رئيس الإكوادور، منح المواطنين «عطلة رسمية»، بعد تأهل منتخب بلادهم الأول لكرة القدم إلى أدوار خروج المغلوب في كأس العالم 2026، عقب الفوز المفاجئ 2ـ1 على ألمانيا، صباح الجمعة.

وقال نوبوا في منشور بثّه عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «شكرًا للاعبين والمدرب الذين تمكنوا، ‌على الرغم ‌من الانتقادات والإهانات ​واللحظات ‌الصعبة ⁠التي مروا ​بها، من ⁠استعادة توازنهم وإهداء هذه الفرحة الهائلة للبلد بأسره. غدًا عطلة!».

وكانت الإكوادور بحاجة ماسة إلى الفوز في مباراتها الأخيرة، ضمن المجموعة الخامسة، بعد ⁠خسارتها من كوت ديفوار، وتعادلها مع كوراساو، التي تشارك ​في البطولة للمرة الأولى.

واستقبل المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية هدفًا مبكرًا أمام ألمانيا، لكنه عاد من تأخره بانتفاضه قوية ليحسم الفوز، ما أطلق احتفالات الجماهير ‌في ملعب نيويورك ـ نيوجيرزي المكتظ بالحضور.

وضمنت ألمانيا التأهل ⁠بالفعل ⁠في صدارة المجموعة، في حين احتلت كوت ديفوار المركز الثاني عقب فوزها 2ـ0 على كوراساو.

وتأهلت الإكوادور ضمن أفضل ثمانية فرق تحتل المركز الثالث، لتتقدم إلى أدوار خروج المغلوب في كأس العالم للمرة الثانية، بعد أن وصلت إلى دور 16 ​في مونديال ​2006 المنظم في ألمانيا.