دوخة لـ«الرياضية»: انتظر الأخضر والجزائر.. وعودة زيدان

أكد عز الدين دوخة، حارس مرمى المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم السابق، أن مباراة النمسا صباح الأحد في الجولة الأخيرة من كأس العالم لن تكون سهلة، خاصة أن «محاربي الصحراء» يحتاجون إلى نقطة واحدة لضمان التأهل، ما سيزيد من حجم الضغط على اللاعبين، داعيًا الطاقم الفني إلى التركيز على الجانب الذهني في التحضير لهذه المواجهة.

وأوضح لـ«الرياضية» دوخة، قائلًا: «الخسارة أمام الأرجنتين بثلاثية نظيفة في افتتاح مشوار المنتخب بكأس العالم كانت مؤلمة، على الرغم من قوة المنافس بصفته حامل لقب النسخة الماضية».

مشيرًا إلى أن المنتخب سرعان ما استعاد توازنه بفوزه على الأردن بهدفين مقابل هدف، ما عزز حظوظه في التأهل قبل المواجهة الحاسمة أمام النمسا.

مؤكدًا أن الحارس لوكا زيدان، على الرغم من بعض الانتقادات في المباراتين السابقتين، يمتلك القدرة على العودة بقوة ومنح زملائه الثقة المطلوبة في اللقاء المقبل.

وعن المنتخبات العربية، أشار دوخة إلى أنها قدمت مستويات جيدة في البطولة، مشيدًا بتأهل منتخبي مصر والمغرب، ومعبّرًا عن أمله في لحاق الجزائر والسعودية، مع إمكانية رؤية أربعة منتخبات عربية في الأدوار الإقصائية، بل وبلوغ أحدها المربع الذهبي.

كما رشّح دوخة ثلاثة منتخبات للتتويج باللقب، وهي فرنسا والأرجنتين وإسبانيا، نظرًا لما تقدمه من مستويات قوية حتى الآن.

وفي حديثه عن المنتخب السعودي، أثنى دوخة على التطور الكبير الذي تشهده الكرة السعودية، بفضل العمل التنظيمي وتطور الدوري المحلي وشدة المنافسة بين الأندية، مؤكدًا أن ذلك انعكس بشكل واضح على أداء المنتخب الذي لم يعد يشارك فقط من أجل المشاركة، بل بات قادرًا على الذهاب بعيدًا في البطولة.

واختتم دوخة تصريحاته برسالة إلى لاعبي المنتخب الجزائري، شدد فيها على ضرورة الدخول في المباراة دون عقدة، واللعب بثقة هجومية، وعدم ترك المساحات للمنافس، مؤكدًا أن التفكير في التعادل فقط قد يكون خطيرًا، داعيًا إلى اللعب من أجل الفوز والتأهل، متمنيًا استمرار الحضور العربي القوي في الأدوار المتقدمة من المونديال.