الرأس الأخضر يتفوق بـ15 مليونا.. و23 أوروبيا

يستند منتخب الرأس الأخضر الأول لكرة القدم على قائمة تضم 23 لاعبًا ينشطون في دوريات أوروبية، حين يواجه الأخضر السعودي، في الجولة الثالثة من ثامن مجموعات كأس العالم صباح السبت.

وتخلو قائمة المدرب بوبيستا من أي لاعب ينشط في الدوري المحلي، الذي يُعد مغمورًا على مستوى إفريقيا.

وتضم قائمة الـ23، لاعبًا وحيدًا من الدوريات الخمس الكبرى، وهو لوجان كوستا، قلب دفاع فياريال الإسباني، وأحد أبرز الأسماء.

وتبلغ القيمة السوقية لمنتخب الرأس الأخضر نحو 54.5 مليون يورو، مقابل 40.68 مليون لمنافسه السعودي خلال عام 2026، بحسب إحصاءات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

وتعافى كوستا من إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وظهر مرتيْن فقط في الدوري الإسباني خلال موسم 2025ـ2026، مع حضوره في أربع مباريات أخرى على الدكة، علمًا أنّه شارك في 34 مباراة مع فياريال في موسم 2024ـ2025، وسبق ذلك 38 مباراة في الدوري الفرنسي مع تولوز.

واكتفى كوستا بالجلوس على الدكة خلال مواجهتيْ الجولتيْن الأولى والثانية أمام إسبانيا والأوروجواي، لكنه يبقى ضمن خيارات المدرب بوبيستا لمواجهة المنتخب السعودي، خاصة أن كوستا يملك القيمة السوقية في منتخب الرأس الأخضر، وبواقع 15 مليون يورو.

وإلى جانب كوستا، حظي ستة لاعبين آخرين بتجارب سابقة في الدوريات الخمس الكبرى، وهم: جاري رودريجيس، الجناح الأيمن، الذي لعب 41 مباراة مع إلتشي في الدوري الإسباني بين 2014 و2015، وجوفاني كابرال، الجناح الأيسر، الذي مثّل لاتسيو وساليرنيتانا في الدوري الإيطالي، ودايلون ليفرامينتو، المهاجم الصريح، الذي ظهر في الدوري الإيطالي مع فيرونا في 29 مباراة خلال موسم 2024ـ2025، وسيعود إلى الملاعب الإيطالية في الموسم المقبل، بعدما أمضى الموسم الأخير مع كازا بيا البرتغالي على سبيل الإعارة.

وسبق لثلاثة أسماء خوض تجارب طويلة في فرنسا، وهم: ستيفن موريرا، الظهير الأيمن، الذي لعب الدقائق الكاملة أمام إسبانيا والأوروجواي، وبحوزته 113 مباراة في الدوري الفرنسي مع ثلاثة أندية، ونونو دا كوستا، المهاجم الصريح البديل، الذي سجل 19 هدفًا في 107 مباريات مع ستراسبورج وأوسير، إضافة إلى ريان مينديس، الذي لعب 55 مباراة في الدوري الفرنسي، وسجل خلالها سبعة أهداف تحت شعار نادي ليل.

وبالحديث عن مينديس، حمل الأخير شارة قيادة منتخب بلاده أمام إسبانيا والأوروجواي، ولعب الدقائق كاملة، وهو يُعد الاسم الأبرز في القائمة الحالية، علمًا أنّه أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الرأس الأخضر، كونه الهداف التاريخي برصيد 22 هدفًا، وأكثر من مثّل المنتخب تاريخيًا بواقع 99 مباراة، وهو ينشط حاليًا مع نادي إجدير في الدرجة الثانية في تركيا، ويستطيع اللعب على الطرفيْن أو في عمق الخط الأمامي.

ويفتقد المدرب بوبيستا، أمام المنتخب السعودي، لخدمات سيدني لوبيز كابرال، الظهير الأيسر الأساسي، بعد حصوله على بطاقتيْن صفراوين في الجولتيْن الأولى والثانية، وهو عنصر مؤثر في تشكيلة الفريق، خاصة أنه مثّل بنفيكا البرتغالي في الموسم الأخير، وسيمثّل طرابزون سبور التركي في الموسم المقبل، بعد صفقة انتقال كلّفت 7 ملايين يورو.

وسبق لاثنيْن من لاعبي القائمة الحالية تمثيل أندية سعودية خلال المواسم الماضية، وهما: ويلي سيميدو، الجناح الأيسر الاحتياطي، الذي لعب للفيصلي في دوري «يلو» خلال موسم 2022ـ2023، وجاري رودريجيس، الذي ارتدى قميص الاتحاد في النصف الثاني من موسم 2018ـ2019، وأعير إلى فنربخشة التركي في موسم 2019ـ2020، قبل أن يلعب موسم 2020ـ2021 كاملًا مع الاتحاد.

وانتقل رودريجيس إلى أولمبياكوس اليوناني بعد تجربته السعودية، وهو يلعب حاليًا مع أبولون ليماسول القبرصي، علمًا أنّه بقي على الدكة في الجولة الأولى أمام إسبانيا، قبل أن يلعب أساسيًا لمدة 58 دقيقة أمام الأوروجواي.