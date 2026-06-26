روسيا تنسحب من بطولة الجمباز

انسحب المنتخب الروسي للجمباز الإيقاعي من منافسات كأس التحدي العالمية المنعقدة في رومانيا، متهمًا منظميّ البطولة بمنع رفع العلم الروسي، وعزف النشيد الوطني، وفق ما أعلن الفريق الجمعة.

وأصدر المنتخب الروسي للجمباز بيانًا صحافيًا، جاء فيه: «قرر منتخب روسيا للجمباز الإيقاعي الانسحاب من بطولة كأس التحدي التي تُلعب في مدينة كلوج ـ نابوكا الرومانية بين 26 و28 يونيو، بسبب انتهاكات خطيرة للوائح المنافسة من قبل المنظمين».

وأضاف البيان: «أبلغنا المنظمون شفهيًا أن العلم الروسي لن يُرفع داخل الصالة الرياضية، وأن النشيد الوطني لن يُعزف في حال فوز لاعبات روسيا».

وعدت روسيا أن هذه الإجراءات تتعارض بشكل مباشر مع قرار الاتحاد الدولي للجمباز، الذي سمح في مايو الماضي بعودة الرياضيين الروس إلى المنافسات بعد إيقاف دام أربعة أعوام، مشيرة إلى أنها تدرس اتخاذ إجراءات قانونية لإلزام المنظمين بتطبيق القرار.

ولم يصدر الاتحاد الدولي للجمباز أيّ تعليق فوري على القضية.

وتُعد روسيا من أبرز القوى العالمية في الجمباز الإيقاعي، بعدما احتكرت الميدالية الذهبية الأولمبية في هذه الرياضة بين عامي 2000 و2016.