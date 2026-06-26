الرأس الأخضر.. 10 جزر يعيش سكانها بالخارج

عشر جزر بركانية تقع في المحيط الأطلسي، اكتُشفت خلال منتصف القرن الخامس عشر على يد أوروبيين، أبرزهم الإيطاليين ألفيزي كاداموستو، أنطونيوتو أوسوديماري وأنطونيو دي نولي، إلى جانب البرتغالي ديوجو جوميز، كونت لاحقا دولة اسمها الرأس الأخضر.



ويبلغ إجمالي عدد سكان الدولة نحو نصف مليون نسمة، فيما يعيش نحو مليون شخص آخر يحملون الجنسية الرأس أخضرية في الخارج.

ويشكل هذا الانتشار السكاني قوة كبيرة للمنتخب الأول لكرة القدم قبل مواجهة الأخضر السعودي صباح السبت في الجولة المونديالية الأخيرة، إذ ولدت نسبة كبيرة من لاعبيه في هولندا والبرتغال وبلدان أوروبية أخرى.

وبفضل موقعها الاستراتيجي بين القارة الإفريقية وأمريكا الجنوبية، سرعان ما تحولت إلى محطة تجارية مهمة للسفن العابرة.

سُميت الدولة باسم «الرأس الأخضر» نسبة إلى شبه جزيرة الرأس الأخضر في الساحل السنغالي، التي تُعد أقصى نقطة غربية في القارة الإفريقية.

وأطلق البرتغاليون هذا الاسم على الشبه الجزيرة عام 1444، أي قبل عدة أعوام من اكتشاف الجزر التي تبعد نحو 570 كيلومتراً عن الساحل الإفريقي.

وحصلت الرأس الأخضر على استقلالها عن البرتغال عام 1975 ، وتظل اللغة البرتغالية اللغة الرسمية إلى جانب اللغة الكريولية المحلية.

ويسيطر على علمها الحالي، الذي اعتُمد عام 1992، اللون الأزرق الذي يرمز إلى المحيط والسماء، والأبيض الذي يعبر عن السلام، والأحمر الذي يدل على الجهد والعطاء، مع عشر نجوم صفراء تمثل الجزر العشر المكونة للأرخبيل.

وتغطي الغابات والأشجار نحو 11% فقط من مساحة الجزر، ما يجعلها بيئة مناسبة للطيور والزواحف.

وتُعد جزيرة سانتياجو الأكبر، وفيها العاصمة برايا التي يقطنها حوالي 150 ألف نسمة.

ومن أبرز الرموز الثقافية للبلاد المطربة الراحلة سيزاريا إيفورا، التي اشتهرت بأدائها المميز في موسيقى «البلوز» والموسيقى التقليدية، وحصدت جائزة «غرامي» عام 2004 عن ألبوم «فوز دامور»، قبل أن توفى عام 2010.

على الصعيد الرياضي، تتصدر كرة القدم الرياضات الشعبية، لكن منتخب كرة اليد يُعد الأكثر إنجازاً.

شارك المنتخب في النسخ الأربع الأخيرة لبطولة أفريقيا، وبلغ النهائي مرة واحدة ونصف النهائي مرتين، كما شارك في آخر ثلاث نسخ من بطولة العالم (2021 و2023 و2025).

أما منتخب كرة القدم فقد شارك في كأس أمم أفريقيا أربع مرات، وكان أفضل إنجاز له الوصول إلى ربع النهائي.

وعلى المستوى الأولمبي، شاركت الرأس الأخضر لأول مرة عام 1996، وظلت بدون ميداليات حتى حقق الملاكم دانييل بينا الميدالية البرونزية في دورة 2024.