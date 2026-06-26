الليلة.. 223 صالة عالمية تعرض «7DOGS»

تستقبل صالات السينما العالمية، مساء الجمعة، فيلم «7DOGS»، وفقًا لما أعلنه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس».

وتعرض صالات السينما الأمريكية الفيلم في 110 صالات، أبرزها «Regal Bricktown Charleston in New York» في نيويورك.

ويصل فيلم «7DOGS» الذي تصدر قائمة الأعمال الأعلى مبيعًا في تاريخ السينما العربية، إلى بريطانيا أيضًا، في 41 صالة عرض، أهمها «Odeon Acton» في لندن.

أما ألمانيا، فخصصت للعمل 71 شاشة عرض، أبرزهم «CineStar Cubix» في برلين، إضافة إلى فرنسا التي تعرض الفيلم، في صالة «LA BREDI» الواقعة في باريس.

ويحظى فيلم «7DOGS» بانتشار واسع، إذ سيتم عرضه مساء الجمعة، بالمجمل في 223 صالة عرض، موزعة بين كبرى الدول الأوروبية.

يذكر أن أحداث الفيلم، الذي كتب قصته آل الشيخ، ومن سيناريو وحوار محمد الدباح، تدور حول منظمة إجرامية دولية غامضة تحمل اسم «Dogs7»، تضم شبكة من المجرمين من جنسيات مختلفة، وتخطط لتنفيذ عمليات كبرى تتسم بالخطورة والتعقيد.

ويُجسد دور البطولة في الفيلم كريم عبد العزيز، وأحمد عز، وناصر القصبي، إلى جانب نخبة من الأسماء العالمية، منهم: مونيكا بيلوتشي، وجيانكارلو إسبوسيتو، وسلمان خان، وسانجاي دوت، وماكس هوانج، ليقدم العمل تجربة سينمائية واسعة النطاق تجمع بين الطموح العربي والحضور العالمي، وتفتح آفاقًا جديدة أمام صناعة السينما في المنطقة.