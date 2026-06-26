الأخضر.. مسيرة سعودية والدخول قبل 3 ساعات

يفتح ملعب إن آر جي في هيوستن أبوابه قبل ثلاث ساعات من موعد مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام الرأس الأخضر، صباح السبت، ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته أن مسرح المواجهة سيفتح أبوابه عند الـ04:00 عصرًا بتوقيت هيوستن، الـ 12:00 منتصف الليل بتوقيت الرياض.

ويسبق فتح البوابات مسيرة سعودية بالقرب من الملعب، يتخللهما أهازيج لمساندة الأخضر قبل المواجهة الحاسمة.

وفي شأن متصل، شارك محمد العويس، حارس الأخضر، وزميله حسَّان تمبكتي، قلب الدفاع، منذ بداية الحصة التدريبية الختامية لـ «الصقور»، فجر الجمعة.

ورصدت «الرياضية» وجود العويس وتمبكتي ضمن المجموعة مع انطلاق التدريبات على ملعب «هيوستن داش آند دينامو» في مدينة هيوستن الأمريكية، خلافًا للحصة السابقة، التي غابا عن الفترة المفتوحة منها لوسائل الإعلام، ومدتها ربع ساعةٍ، واكتفيا بأداء تمارينَ استرجاعيةٍ.

ووفق ما تابعته «الرياضية»، انطلقت الحصة بتمارينَ لياقيةٍ، تلتها تدريباتٌ بالكرة في الجزء المفتوح للإعلاميين الممتد لربع ساعةٍ.

واستهل الأخضر مشواره في المجموعة بالتعادل 1ـ1 مع الأوروجواي، قبل الخسارة برباعيةٍ نظيفةٍ أمام إسبانيا ضمن الجولة الثانية.

ويحتاج إلى الفوز على الرأس الأخضر من أجل الصعود ثانيًا، أو لحجز إحدى بطاقات العبور الثمانية المخصَّصة لأصحاب المركز الثالث.