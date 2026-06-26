مندش أساسيا أمام الرأس الأخضر

يسير اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، نحو الاعتماد على أربعة مدافعين في الخط الخلفي، أمام الرأس الأخضر، صباح السبت، على ملعب إن آر جي في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن الجولة الأخيرة من كأس العالم، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر عينه أن دونيس سيكتفي بعبد الإله العمري، وحسان تمبكتي في قلبي الدفاع بدلًا من ثلاثة مقارنة بمواجهة إسبانيا.

وأشار المصدر إلى أن سلطان مندش سيكون أساسيًا للمرة الأولى بالمونديال في مواجهة الرأس الأخضر.

وكان المنتخب السعودي استهل مشواره في المونديال بالتعادل أمام الأوروجواي 1ـ1، قبل أن يتلقى خسارة أمام إسبانيا 4ـ0، ما جعله مطالبًا بتحقيق النقاط الثلاث في المواجهة الأخيرة من أجل خطف بطاقة العبور إلى الأدوار الإقصائية.