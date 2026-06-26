حصة أخيرة

شهدت الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، الجمعة، تصريحات صحافية من بعض اللاعبين، قبل مواجهة المنتخب الإيراني، صباح السبت، في المباراة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم 2026 (الفرنسية)