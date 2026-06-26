بيرناس: نصف النهائي مضمون.. واحتراف السعوديين مطلب

أكد الإسباني سيرجيو بيرناس، مدرب المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، أن «الماتادور» يمتلك كل المقومات التي تؤهله لمواصلة المنافسة بقوة على لقب كأس العالم 2026، مشيدًا في الوقت ذاته بالتطور الكبير الذي تشهده كرة القدم السعودية وفق حديثه لـ«الرياضية».

وفي حديثه عن استعداد منتخب بلاده للمواجهة المرتقبة أمام أوروجواي في الجولة الثالثة الحاسمة من دور المجموعات في مونديال 2026، فجر السبت، أوضح بيرناس أن المنتخب الإسباني استعاد ثقته بعد التعادل في المباراة الافتتاحية، قبل أن يقدم أداءً قويًا في اللقاء الثاني، مشيرًا إلى أن جودة اللاعبين، والمرونة التكتيكية، وعمق التشكيلة تمنح «لا روخا» القدرة على مواصلة تقديم مستويات مميزة والحفاظ على سلسلة نتائجه الإيجابية.

وأشار إلى أن أبرز نقاط قوة المنتخب الإسباني تكمن في عمق قائمته، موضحًا أن المنافسة على كل مركز تضم لاعبين على مستوى عالٍ، ما منح الفريق توازنًا كبيرًا.

وأضاف المدرب، الذي يعمل مع اتحاد القدم السعودي منذ 2021، أن المنتخب الإسباني لا يعتمد تاريخيًا على نجم واحد، بل جعل العمل الجماعي أساس نجاحه، عادًّا أن هذا النهج يمثل نموذجًا مثاليًا للمواهب الصاعدة، وفي مقدمتها لامين يامال، الذي يواصل تقديم مستويات لافتة ضمن الجيل الجديد.

وعن حظوظ إسبانيا في المنافسة على اللقب العالمي، توقع بيرناس أن يبلغ المنتخب الإسباني الدور نصف النهائي على أقل تقدير، وأن ينهي البطولة بين أفضل أربعة منتخبات، مستدركًا بأن كرة القدم تبقى لعبة مليئة بالمفاجآت، ما يجعل التوقعات غير محسومة.

وفيما يتعلق بمشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم، رفض بيرناس إصدار أحكام على أي منتخب من مباراة أو مباراتين فقط، معربًا عن ثقته في قدرة «الأخضر» على منافسة أقوى المنتخبات، بفضل التطور الفردي الكبير الذي حققه اللاعبون السعوديون خلال الأعوام الأخيرة، آملًا أن ينعكس ذلك بصورة أكبر خلال بقية مباريات البطولة، وكذلك في الاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها كأس آسيا.

وتحدث المدرب الإسباني عن تجربته مع المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، مشيرًا إلى أن كرة القدم السعودية تسير في الطريق الصحيح، وأن اللاعبين تطوروا بشكل واضح، خاصة من الناحية التكتيكية وفهم تفاصيل اللعبة.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب رفع مستوى المنافسة وشدة المباريات، إلى جانب توفير فرص أكبر للاعبين السعوديين لخوض تجارب احترافية في الخارج، لما لذلك من أثر مباشر في تسريع تطورهم.

واختتم بيرناس حديثه بتوجيه رسالة إلى اللاعبين الشباب الطامحين للوصول إلى المنتخبات الأولى والاحتراف في أكبر الدوريات وقال: «الاستعداد الدائم هو العامل الأهم، لأن كرة القدم الدولية لا تمنح اللاعبين وقتًا طويلًا للتحضير، ما يفرض عليهم الجاهزية الكاملة عند استدعائهم، إلى جانب الالتزام بأسلوب حياة احترافي داخل الملعب وخارجه».