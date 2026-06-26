ماذا تعرف عن زاركو لازيتيتش مدرب التعاون الجديد؟

في 22 فبراير 1982 ولد في كوسوفسكا الصربية، زاركو لازيتيتش مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم الجديد.

نشأ لازيتيتش في عائلة رياضية، إذ يعد الأخ الأصغر للاعب السابق نيكولا لازيتيتش كما أنه عم اللاعب الشاب ماركو لازيتيتش الذي يلعب حاليًا مع أبردين الإسكتلندي.

بدأ مسيرته الكروية في أكاديمية النجم الأحمر بلغراد ثم أوبيليتش، قبل أن ينتقل إلى فرق أخرى.

لعب لازيتيتش مهاجم بطوله الذي يصل إلى 1.84 متر ووزنه البالغ نحو 73 كيلوجرامًا، وامتدت مسيرته من 2001 حتى اعتزاله في 2013.

ومن أبرز محطاته بيزانيا ومعه حقق لقب الدوري الصربي الدرجة الثانية موسم 2005ـ2006، وكان هدّاف الدوري.

وانضم في 2007 إلى بارتيزان وحقق الثنائية «الدوري والكأس» موسم 2007ـ2008.

لعب أيضًا مع فويفودينا، رودوس اليوناني، وبيرسيس سولو الإندونيسي، وجافور إيفانيتشا، وعاد إلى بيزانيا قبل الاعتزال.

إجماليًا، سجل نحو 80 هدفًا في 230 مباراة تقريبًا.

ويحمل لازيتيتش «44 عامًا» أعلى رخصة تدريبية أوروبية «يويفا برو»، ويعتمد أسلوبًا هجوميًا منظمًا يفضل فيه التشكيلتين 4-2-3-1 و4-3-3.

بدأ التدريب في 2014 مع فريق سريم ياكوفو، ثم عمل مساعدًا ومدربًا للفئات الشابة في بارتيزان وتيليوبتيك.

ويبرز اسم المدرب الصربي بعد تجربته مع فريق TSC باكا توبولا، الذي قاده إلى وصافة الدوري الصربي موسم 2022ـ2023 خلف النجم الأحمر، متقدمًا على بارتيزان، كما حقق معه أول تأهل في تاريخ النادي إلى التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، قبل أن يقوده للمشاركة في دور المجموعات من الدوري الأوروبي.

وتبقى أبزر إنجازات المدرب الصربي مع مكابي تل أبيب الإسرائيلي بعد أن حقق الدوري وكأس السوبر الموسم قبل الماضي.

يذكر أن لازيتيتش حصد جائزة أفضل مدرب في الدوري الصربي عام 2023.

وبحسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي قاد لازيتيتش 265 مباراة كسب 124 منها مقابل 58 تعادلًا، و83 هزيمة، وسجلت فرقه 461، واستقبلت 377.