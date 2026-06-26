الأخضريون في السعودية.. 11 أولهم «توي»

سجل اللاعب الرأس الأخضري حضوره في الميادين السعودية قبل عقدين من الزمن، وتحديدًا في موسم 2005ـ2006 عندما تعاقد فريق الحزم الأول لكرة القدم مع المهاجم فيتور مانويل أندرادي جوميز دا كوستا المعروف بـ«توي».

وبعد غياب طويل عاد قروش الأطلسي ليعلنوا حضورهم الجديد صيف عام 2018 عندما وقع الجناح الدولي هيلدون راموس لنادي التعاون الذي استمر معه من 2018 إلى 2020، ثم مثّل العروبة في موسم 2021ـ2022.

وحضر دجانيني تافاريس، الذي انضم للأهلي ولعب له من 2018 إلى 2020 قبل أن ينتقل لاحقًا إلى نادي الفتح ليواصل مسيرته من 2023 حتى الموسم الماضي.

ويتصدر المشهد المهاجم المخضرم خوليو تافاريس كأكثر اللاعبين مشاركة واستقرارًا بـ 132 مباراة بقميصي الفيصلي والرائد خلال فترته الذهبية في دوري المحترفين من 2020 إلى 2024 مسجلًا 44 هدفًا وصنع 17.

وحفر اسمه بالذهب عندما قاد الفيصلي لتحقيق أغلى الكؤوس «كأس الملك» عام 2021.

كما قاد خوليو خط هجوم الدرعية، وأسهم بشكل مباشر بصناعة هدف الفوز التاريخي، الذي سجله زميله موسى ماريجا في تتويج الفريق بلقب بطل دوري الدرجة الثانية السعودي موسم 2024ـ2025 قبل أن ينتقل لنادي ديجون الفرنسي.

وفي المقابل، وضع الجناح السريع جاري رودريجيس بصمة مهارية صاخبة مع نادي الاتحاد الذي ارتدى قميصه بين عامي 2019 و2021.

لم يقتصر التألق على خط الهجوم، بل امتد لمركز حراسة المرمى عبر الدولي برونو فاريلا، الذي يحمي حاليًا عرين الحزم منذ تعاقده معه صيف 2024.

وفي إطار استراتيجية استقطاب المواهب الشابة تحت 21 عامًا، نجح نادي الفتح في تأمين خدمات المهاجم الواعد جيفرسون راموس، مواليد 2005، بجانب الجناح الشاب ويسلي ديلجادو، الذي لعب للفتح في موسم 2025ـ2026 قبل تجديد عقده مع النموذجي.

وامتد الأثر الكروي للرأس الأخضر إلى دوري الدرجة الأولى مع تجربة الجناح هرناني فورتيس مع الدرعية في مواسم سابقة، إضافة إلى تمثيل خوليو تافاريس لنادي الفيصلي في دوري يلو عقب هبوط الفريق في موسم 2022ـ2023، إلى جانب إلى المدافع إيلتون سانتوس في العين 2023 وعرعر 2024، ولويس بلاتيني في هجر 2021، اللذين خاضا تجارب في دوري يلو ليكونا معًا بالقائمة الكاملة المكونة من 11 لاعبا، مثلوا الرأس الأخضر رسميًا في الملاعب السعودية.