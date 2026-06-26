20% تُبقي المهديوي في التعاون

أعلنت إدارة نادي التعاون، الجمعة، تجديد عقد الهولندي أشرف المهديوي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، مدة موسمين إضافيين، وذلك في إطار خطة النادي للحفاظ على ركائزه الأساسية، واستقراره الفني.

وكشفت لـ«الرياضية» مصادر مطلعة، عن أن عقد المهديوي الجديد زاد عن العقد الماضي بنسبة 20 بالمئة، مع أفضلية التمديد أيضًا لموسم ثالث.

وجرت مراسم توقيع العقد الجديد في مقر النادي بحضور بدر الغنام، رئيس مجلس الإدارة.

ويُعد المهديوي، صاحب الـ29 عامًا، أحد أبرز ركائز «سكري القصيم» في خط الوسط منذ انضمامه للفريق.

وبحسب موقع «ترانسفير ماركت»، المتخصص في بيانات اللاعبين، تبلغ القيمة السوقية للمهديوي 3.2 مليون يورو.