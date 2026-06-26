أمام بنما.. الشكوك تحاصر جيمس

غاب ريس جيمس، لاعب منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، عن التدريبات الجماعية الجمعة، قبل المباراة أمام بنما، صباح الأحد المقبل، ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وأوضح الاتحاد الإنجليزي للعبة أن جيمس يتبع ‌برنامجًا تأهيليًا ​خاصًا، في ⁠إطار ​تعافيه من ⁠إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وتعرض الظهير الأيمن البالغ من العمر 26 عامًا لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية ⁠خلال التعادل السلبي الثلاثاء الماضي، أمام غانا، ​لتصبح مسألة ‌جاهزيته للقاء الأخير في ‌دور المجموعات على ملعب نيويورك نيوجيرزي محل شك.

ويُعد جيمس عنصر أساسي ‌في تشكيلة توماس توخيل، مدرب «الأسود الثلاثة»، بعدما شارك أساسيًا ⁠في ⁠مباراتي إنجلترا في المونديال الجاري.

وتتصدر إنجلترا المجموعة 12 بفارق الأهداف عن غانا، وتتقدم بنقطة واحدة على كرواتيا، التي تغلبت عليها 4-2 في المباراة الافتتاحية.

وتتذيل بنما ​الترتيب بدون ​نقاط.