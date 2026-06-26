سيدات فالكونز إلى نهائي «VCT GC SEA»

خطفت سيدات «Falcons» بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة «VCT Game Changers SEA» للعبة «Valorant»، وذلك بعد نجاح لاعبات الفريق في حسم مواجهة نصف النهائي، الجمعة.

ويأتي هذا التأهل في إطار مسيرة الفريق القوية في البطولة، حيث يترقب المتابعون المواجهة الختامية المرتقبة الأحد المقبل، والتي يسعى فيها الفريق لتقديم أداء تنافسي عالٍ لتتويج مشواره في الحدث القاري.

يُذكر أن منافسات «VCT Game Changers SEA» تُعد سلسلة من البطولات الإقليمية الرسمية التي تنظمها «Riot Games» للعبة فالورانت «Valorant».

صُممت البطولة بشكل أساسي لتسليط الضوء على النساء في الرياضات الإلكترونية، وهيّ جزءٌ من الهيكل التنافسي العالمي لبطولة «Valorant Champions Tour».

تُنظم البطولة على مراحل عدة تسمى «Splits» وتتنافس فيها أفضل الفرق من منطقة مختلفة.

وتهدف السلسلة إلى بناء بيئة أكثر شمولاً، وتوفير فرص متكافئة للمواهب النسائية لإبراز مهاراتهن في الساحة الاحترافية العالمية.