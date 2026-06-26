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صدارة التجارب

2026.06.26 | 08:44 pm
تصدر الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس، التجارب الحرة الأولى لجائزة النمسا الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا 1، الجمعة، بعدما سجّل أسرع لفة بزمن قدره دقيقة و7.796 ثانية (رويترز ـ الفرنسية)
صدارة التجارب

صدارة التجارب

صدارة التجارب

صدارة التجارب