صدارة التجارب

تصدر الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس، التجارب الحرة الأولى لجائزة النمسا الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا 1، الجمعة، بعدما سجّل أسرع لفة بزمن قدره دقيقة و7.796 ثانية (رويترز ـ الفرنسية)