أنتونيلي الأسرع في تجارب النمسا

تصدر الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس، ومتصدر الترتيب العام للسائقين، التجارب الحرة الأولى لجائزة النمسا الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا 1، الجمعة، متقدمًا على زميله جورج راسل.

وسيطر ثنائي مرسيدس على مجريات الحصة التي استمرت ساعة كاملة، وأنهياها بفارق أكثر من ثانية عن أقرب المنافسين، مع حلول الأسترالي أوسكار بياستري، سائق ماكلارين في المركز الثالث.

وسجل السائق الإيطالي الشاب، البالغ من العمر 19 عامًا، ومتصدر ترتيب السائقين بفارق 41 نقطة، عن البريطاني لويس هاميلتون، سائق فيراري، أسرع لفة بزمن قدره دقيقة و7.796 ثانية، متقدمًا بفارق 0.040 ثانية على راسل، في ظل طقس حار في جبال الألب الستيرية.

وحل الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بُل، بطل العالم أربع مرات، في المركز الرابع بفارق 0.281 ثانية عن الصدارة، أمام هاميلتون الذي جاء خامسًا، والسائق البريطاني الآخر المبتدئ أرفيد ليندبلاد، من فريق راسينج بولز.

في المقابل، غاب البريطاني لاندو نوريس، سائق ماكلارين، حامل اللقب، عن جزء كبير من الحصة، بسبب مشكلة في النظام الهيدروليكي، قبل أن ينهيها في المركز السابع.

وشهدت بداية الحصة مشاركة عدد من السائقين الاحتياطيين، في وقت استخدم فيه المكسيكي سيرخيو بيريس سيارة كاديلاك المطورة حديثًا، من بين الفرق التي قدمت تحديثات تقنية، على غرار أودي، وريد بُل، وماكلارين، ومرسيدس.

كما أُعلن أن السباق مصنف حدثًا «شديد الحرارة»، ما يتيح استخدام سترات التبريد للسائقين.