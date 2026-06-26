هاميلتون: فرصتي قائمة ولا شيء مستحيل

أوضح البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق فيراري، أن الفرصة لا تزال قائمة أمامه لإحراز لقب قياسي ثامن في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

وأكد هاميلتون للصحافيين اعتقاده أن الفرصة موجودة، قائلًا: «يمكن أن تصل إلى مرحلة يتباطأ فيها التطوير، لذا كل ما يمكننا فعله هو التعامل مع الأمور يومًا بيوم، ومواصلة تقديم كل ما لدينا».

وحقق البريطاني، صاحب الـ41 عامًا، الانتصار الأول مع فيراري في إسبانيا، يونيو الجاري، بعدما حل ثانيًا في سباقين متتاليين، ويحتل حاليًا المركز الثاني في ترتيب بطولة السائقين خلف كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس.

ويدخل ⁠فيراري السباق الثامن من الموسم في النمسا، ‌الأحد المقبل، بأول تحديث ‌لمحركه هذا الموسم، ما ​قد يساعد على تقليص الفجوة ‌في الصدارة، حسبما أشار إليه هاميلتون، متابعًا: «هي خطوة إلى الأمام، وليست كافية ‌لسد الفجوة بالكامل، لكنها إيجابية، وأنا فخور وممتن للغاية لذلك».

وفاز مرسيدس، فريق هاميلتون السابق، بأول ستة سباقات، الموسم الجاري، وانطلق من المركز الأول في كافة السباقات السبعة حتى الآن.

وعن ذلك أضاف السائق البريطاني: «مرسيدس هو الفريق الذي يجب التغلب عليه، مذهلًا هذا العام، ⁠سيارة رائعة ⁠وفريق مذهل وبطل عالم، لدينا معركة حقيقية بين أيدينا، وسيتطلب الأمر جهدًا من الجميع طوال ما تبقى من الموسم، من أجل أن نقترب حتى من منافستهم، لكني لا أعتقد أن ذلك مستحيل».

وبيّن هاميلتون، الذي أحرز أول ألقابه مع ماكلارين عام 2008، وآخرها مع مرسيدس في 2020، أن الخبرة سيكون لها دور مهم أيضًا، مضيفًا: «فيما يتعلق بالبطولة، مررت بهذا من قبل، أعرف ما الذي يتعين علي فعله، ولا يزال أمامنا طريق ​طويل، نحن لا نصل إلى ​سباق مطلع الأسبوع، ونحن نفكر في البطولة، بل نركز على هذا السباق، وكيفية تقديم أفضل أداء ممكن».