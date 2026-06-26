ماديسون وتاتيانا إلى نهائي إيستبورن

تأهلت الأمريكية ماديسون كيز، والألمانية المخضرمة تاتيانا ماريا، إلى نهائي بطولة إيستبورن للتنس، بعدما ​استفادتا من انسحاب منافستيهما أثناء مباراتي الدور نصف النهائي الجمعة.

وكانت تاتيانا متقدمة بنتيجة 6-1 و1-2 أمام بطلة فرنسا المفتوحة السابقة إيلينا أوستابنكو، عندما انسحبت منافستها لشعورها بوعكة صحية أثناء توقف اللعب بسبب الأمطار في ديفونشاير بارك.

وفازت ماديسون، المصنفة الثانية في البطولة، بالمجموعة الأولى 6-1 أمام الكرواتية بترا ‌مارتشينكو صاحبة الـ20 عامًا، ‌والتي انسحبت بعد ذلك بسبب إصابة ​في ‌عضلات ⁠البطن.

ولم ​تخسر اللاعبة ⁠الأمريكية صاحبة الـ 31 عامًا سوى 14 شوطًا فقط في طريقها إلى النهائي، وأمضت أربع ساعات فقط في الملعب وهي تسعى لتحقيق لقبها الثالث في البطولة المنظمة على الساحل الجنوبي.

وفي عمر 38 ‌عامًا، أصبحت تاتيانا أكبر لاعبة تصل ‌إلى النهائي في تاريخ بطولة إيستبورن التابعة لاتحاد لاعبات التنس المحترفات.

وأنقذت اللاعبة الألمانية نقاطًا مبكرة لكسر الإرسال قبل أن تفرض تفوقها أمام منافستها التي ارتكبت العديد من الأخطاء.

وطلبت ‌إيلينا وقتًا مستقطعًا للعلاج عندما كانت متأخرة 4-1، وبعد أن تسبب هطول الأمطار ⁠في توقف ⁠اللعب في بداية المجموعة الثانية لم تعد بعد هذا التوقف.