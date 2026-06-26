التعاون.. رابع محطات حمد الله في روشن

أعلنت إدارة نادي التعاون، الجمعة، التعاقد رسميًا مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم الرياضي الجديد، في صفقة انتقال حر، دعمًا لاستعدادات «السكري» للمنافسات المحلية والقارية.

وأعرب بدر الغنام، رئيس النادي، عن ثقته في أن يشكل حمد الله إضافة فنية كبيرة لخط الهجوم، مشيرًا إلى ما يمتلكه اللاعب من خبرة طويلة وسجل تهديفي استثنائي في الملاعب السعودية.

ويعد حمد الله أحد أبرز المهاجمين في تاريخ دوري روشن السعودي، إذ يحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة برصيد 156 هدفًا، ولا يفصله سوى خمسة أهداف عن السوري عمر السومة، صاحب الرقم القياسي.



وبدأ المهاجم المغربي مشواره في الدوري السعودي مع النصر عام 2018، وقاده إلى لقب الدوري في موسمه الأول بعدما سجل 34 هدفًا، وهو الرقم القياسي آنذاك لعدد الأهداف في موسم واحد، كما توج هدافًا للدوري مرتين، قبل انتقاله إلى الاتحاد، الذي حقق معه لقب دوري روشن موسم 2022-2023، ونال خلاله جائزة هداف البطولة للمرة الثالثة.



وخلال مسيرته في الدوري السعودي، مثّل حمد الله أندية النصر والاتحاد والشباب، وشارك في أكثر من 177 مباراة في دوري روشن السعودي سجل خلالها 126 هدفًا، إلى جانب 24 تمريرة حاسمة.

يذكر أن النجم المغربي خاض فترة إعارة قصيرة مع الهلال خلال كأس العالم للأندية الصيف الماضي.

ويعوّل التعاون على خبرة المهاجم المغربي، ابن الـ35 عامًا، لتعزيز قوته الهجومية في الموسم الجديد، خاصة مع مشاركة الفريق في دوري أبطال آسيا 2، إلى جانب منافسات دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.