الأهلي يدرس بقاء ميو.. ومحرز وكيسيه على طاولة التغيير

تدرس إدارة النادي الأهلي، بالتنسيق مع الألماني ماتياس يايسله، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، والبرتغالي روي بيدرو، المدير الرياضي، مقترح الإبقاء على الفرنسي إنزو ميو ضمن قائمة الفريق للموسم الرياضي المقبل، وفقًا لمصادر خاصة بـ«الرياضية».

وأوضحت المصادر أن توجه الأهلي يأتي في ظل صعوبة تسويق اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إذ لم تتلقَّ الإدارة أي عرض رسمي للتعاقد معه، واقتصرت الاتصالات حتى الآن على استفسارات، كان أبرزها من أحد أندية الدوري الألماني، دون الدخول في مفاوضات رسمية.

وأضافت المصادر أن شركة النادي تعمل على دراسة الخيارات المناسبة في حال استمرار ميو، إذ ستتجه إلى التعاقد مع لاعب يجيد شغل مركز صانع الألعاب خلف المهاجم، وذلك بعد تأكد رحيل الإيفواري فرانك كيسيه والتعاقد مع بديل له في مركز المحور.

كما أوضحت المصادر أن الجزائري رياض محرز يعد أبرز المرشحين لمغادرة صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الجارية، في ظل وجود بند في عقده يمنح النادي أحقية فسخ التعاقد معه قبل دخوله الموسم الأخير، على أن تنتهي صلاحية هذا البند بنهاية يونيو الجاري.

ويأتي ذلك رغم المستويات التي قدمها محرز الموسم الماضي، إذ شارك في 44 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف، وصنع 15.

وكان كيسيه من أبرز عناصر خط الوسط في الموسم الماضي، إذ شارك في 42 مباراة بمختلف المسابقات، سجل 12 هدفًا، وصنع 6.

يشار إلى أن ميو انضم إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من شتوتجارت الألماني، وخاض 40 مباراة بقميص الفريق في مختلف المسابقات، سجل خلالها 9 أهداف، وقدم 7 تمريرات حاسمة، وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت».