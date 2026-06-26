أوسيك يتخلى عن ألقابه قبل «الرقصة الأخيرة»

أعلن الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك، الجمعة، أنه تخلى عن ​ألقابه في وزن الثقيل لدى كل من مجلس الملاكمة العالمي ورابطة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة من أجل خوض نزال أخير.

وفاز الأوكراني صاحب الـ 39 ​عامًا ‌بجميع ⁠نزالاته الاحترافية ​البالغ عددها ⁠25، وأصبح بطلًا بلا منازع في الوزن الثقيل عندما ألحق بالبريطاني تايسون فيوري أول هزيمة له في عام ⁠2024.

وتخلى بطل أولمبياد 2012 ‌عن ‌لقب منظمة الملاكمة ​العالمية ‌العام الماضي، وفاز بالضربة القاضية ‌على ريكو فيرهوفن في مايو الماضي.

وقال أوسيك في مقطع فيديو نشره عبر «إنستجرام»: «اليوم ‌هو يوم مناسب للإعلان عن رغبتي في التخلي ⁠عن ⁠جميع الألقاب التي أحملها حاليًا، سأتركها شاغرة حتى يتمكن جميع الملاكمين الذين يقفون في الطابور خلفي من التنافس عليها».

وأضاف: «أصدقائي، أنا أتخلى عن ألقابي، لكنني لم أترك الرياضة لأن لدي رقصة ​أخيرة، وهناك ​المزيد في المستقبل».