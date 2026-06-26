أوسيك يتخلى عن ألقابه قبل «الرقصة الأخيرة»
أعلن الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك، الجمعة، أنه تخلى عن ألقابه في وزن الثقيل لدى كل من مجلس الملاكمة العالمي ورابطة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة من أجل خوض نزال أخير.
وفاز الأوكراني صاحب الـ 39 عامًا بجميع نزالاته الاحترافية البالغ عددها 25، وأصبح بطلًا بلا منازع في الوزن الثقيل عندما ألحق بالبريطاني تايسون فيوري أول هزيمة له في عام 2024.
وتخلى بطل أولمبياد 2012 عن لقب منظمة الملاكمة العالمية العام الماضي، وفاز بالضربة القاضية على ريكو فيرهوفن في مايو الماضي.
وقال أوسيك في مقطع فيديو نشره عبر «إنستجرام»: «اليوم هو يوم مناسب للإعلان عن رغبتي في التخلي عن جميع الألقاب التي أحملها حاليًا، سأتركها شاغرة حتى يتمكن جميع الملاكمين الذين يقفون في الطابور خلفي من التنافس عليها».
وأضاف: «أصدقائي، أنا أتخلى عن ألقابي، لكنني لم أترك الرياضة لأن لدي رقصة أخيرة، وهناك المزيد في المستقبل».