مارتينيز: العواصف لم تربك مخططاتنا أمام كولومبيا

قلل الإسباني روبرتو مارتينيز، مدرب المنتخب البرتغالي، من المخاوف المتعلقة باستعداداتهم للمباراة الأخيرة في دور المجموعات بكأس العالم أمام كولومبيا فجر الأحد، مؤكدًا أن أشهرًا من التخطيط جعلتهم في أتم الجاهزية، رغم العواصف التي شهدتها ولاية فلوريدا.

وقال مارتينيز في مؤتمر صحافي: «إن المنتخب استفاد من بدء العمل التحضيري للمباراة التي ستجرى على ملعب ميامي منذ شهر مارس الماضي».

وأوضح: «بدأنا الاستعداد لمباراة كولومبيا في مارس وخضنا بالفعل 13 حصة تدريبية هنا في ميامي للتأقلم مع الطقس وكانت تلك الخطة».

وأضاف: «اللاعبون مستعدون للتحدي البدني المتمثل في اللعب على ملعب مختلف وأرضية ذات عشب يختلف عمّا اعتدنا عليه في أوروبا. هذا ما فعلناه، وتأهبنا لذلك منذ اليوم الأول لوصولنا إلى الولايات المتحدة».

واعترف مارتينيز بأن البرتغال ستخوض مباراتها الأولى «خارج أرضها» بسبب القاعدة الجماهيرية الكبيرة المتوقع حضورها لمؤازرة كولومبيا في ميامي، إذ ذكرت تقارير أن تذاكر المواجهة المرتقبة بيعت بآلاف الدولارات.

وفي حين تأهلت كولومبيا بالفعل إلى أدوار خروج المغلوب برصيد ست نقاط من مباراتين، تحتل البرتغال المركز الثاني بأربع نقاط واقتربت من التأهل.

وقد يضع إنهاء المجموعات في المركز الثاني البرتغال في مسار أصعب بمرحلة خروج المغلوب، حيث تبرز إنجلترا أو كرواتيا أو غانا كمنافسين محتملين.

لكن مارتينيز، الذي كان في معنويات مرتفعة بل وضحك عندما انطلقت أغاني المغنية دوا ليبا عبر مكبرات الصوت لتقاطع مؤتمره الصحافي، قال إنه لا يشغل باله أبدًا بمسارات البطولة.

وأوضح: «ذا لا يهم. لو كانت هذه مشاركتي الأولى في البطولة لقلت نعم، نظرًا لقلة الخبرة ومحاولة التخطيط للمشوار لكل سيناريو محتمل، لكنك تدرك لاحقًا أن هذا ليس واقعيََا».

وأضاف: «أعتقد أن التركيز يجب أن ينصب على الفوز بكل مباراة، ونسيان المنافس المقبل واحترام المنافس الحالي. إذا كنت تريد الفوز بكأس العالم، فعليك الفوز على الجميع».

وتابع: «يجب أن تقبل التعقيدات، وأن ينصب التركيز على تقديم أفضل ما لدينا».

وحذر مارتينيز من أن منتخب كولومبيا بقيادة المدرب نيستور لورينزو سيفرض تحديًا خططيًا من نوع آخر «يملكون لاعبين مثل خاميس رودريجيز، ولويس دياز، إنهم يجيدون التحول الهجومي وسريعون للغاية.. يعملون ككتلة واحدة، ولديهم وضوح خططي. هناك جودة عالية بين اللاعبين وهم يحبون اللعب للمنتخب».