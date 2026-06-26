مواجهات السبت.. فرحة سعودية وخسارتان

تتأرجح نتائج المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بين الفوز والخسارة في مبارياته المونديالية التي جرت السبت قبل مواجهة نظيره الرأس الأخضري فجر اليوم ذاته على ملعب إن آر جي في مدينة هيوستن الأمريكية ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة لكأس العالم 2026.

واختبر الأخضر السعودي مواجهات السبت خلال مشاركاته الست السابقة في كأس العالم ثلاث مرات، انتهت واحدة بانتصاره مقابل خسارتين، وكانت البداية أمام المغرب في ظهوره المونديالي الأول عام 1994 في أمريكا، وأسفرت تلك المباراة التي جرت على ملعب نيو ميدولاندز في نيويورك ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات عن فوزه بنتيجة 2-1، وسجل الهدفين سامي الجابر من ركلة جزاء وفؤاد أنور.

وواصل الأخضر مشواره بانتصار آخر على بلجيكا 1-0 في ختام دور المجموعات، ليبلغ الدور الثاني ، لكنه ودع من ثمن النهائي إثر خسارته أمام السويد 1-3.

وتجددت لقاءات السبت بالنسبة للمنتخب السعودي في نسخة مونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان عندما واجه نظيره الألماني في بداية مشواره، وانتهت المباراة بفوز كاسح لـ«المانشافت» بثمانية أهداف دون مقابل، وتلا ذلك خسارتين أمام الكاميرون 0-1 وإيرلندا 0-3 تواليًا.

أما مواجهة السبت الثالثة، فكانت في النسخة الماضية التي استضافتها قطر عام 2022، وتكبد خلالها الأخضر الخسارة أمام بولندا 0-2 في الجولة الثانية، وبعدها خسر أمام المكسيك 1-2، ليغادر من الدور الأول رغم انتصاره التاريخي 2-1 على الأرجنتين التي توجت باللقب لاحقًا.

وفي المجمل، خاض الأخضر 90 مباراة يوم السبت، كانت حصيلته فيها 45 انتصارًا وتعادل 15 مرة، فيما خسر 30 لقاء، وسجل 127 هدفًا، فيما استقبل 103 أهداف حسب إحصاءات الموقع الإلكتروني للمنتخب السعودي.

ويدخل المنتخب السعودي «نقطة» لقاء الرأس الأخضر «نقطتان» بطموح الفوز من أجل بلوغ الدور الثاني، إذ قد ينهي دور المجموعات حال انتصاره في المركز الثاني إذا ما تعثر المنتخب الأوروجوياني «نقطتان» بالتعادل أو الخسارة أمام إسبانيا «4 نقاط»، كما إنه قد يتأهل أيضًا كأحد أفضل ثمانية منتخبات تبلغ دور الـ32 من المركز الثالث، في حال الفوز.