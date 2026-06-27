بعد 9 مواسم.. سيبايوس يودع الريال

أنهى داني سيبايوس، لاعب الوسط، مشواره مع فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم بعد مسيرة حافلة بالألقاب، وذلك قبل عام على نهاية عقده.

وقضى سيبايوس «29 عامًا» تسعة أعوام مع الريال منذ انضمامه من ريال بيتيس في 2017، منها عامان معارًا، وكان يتبقى له عام واحد في عقده، لكنه حصل على موافقة للرحيل المبكر.

خلال المواسم السبعة التي كان فيها جزءًا من الفريق الأول، لعب 215 مباراة وفاز بـ 16 لقبًا: ثلاثة في دوري الأبطال، وأربعة في كأس العالم للأندية، وثلاثة سوبر أوروبي، ومحليًا توج بلقبين في الدوري، وثلاثة بالسوبر وآخر في الكأس.

وشكر النادي في بيان الجمعة اللاعب على التزامه وتفانيه خلال الفترة التي دافع فيها عن الفريق، وتمنى له ولعائلته كل التوفيق في المرحلة الجديدة من حياتهم.

وخلال فترته في مدريد، أعير سيبايوس إلى أرسنال بين عامي 2019 و2021، حيث توج بكأس إنجلترا في 2020.

وكان ريال مدريد، الذي عيّن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في وقت سابق من يونيو، أبرم سلسلة من التعاقدات الصيف الجاري، إذ ضم كلًا من برناردو سيلفا لاعب الوسط، والفرنسي إبراهيما كوناتي قلب الدفاع، في صفقتي انتقال حر، كما أنفق 55 مليون يورو لضم مارك كوكوريا الظهير الإيسر لتشيلسي الإنجليزي.