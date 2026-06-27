أمريكية تستحوذ على ليون الفرنسي

استحوذت سيدة الأعمال الأمريكية ميشيل كانج على حصة أغلبية في ليون الفرنسي بعدما أشرفت على ادارته منذ عام، وفق ما أعلنت الجمعة مجموعة «إيجل فوتبول» المالكة السابقة للنادي.

واشترت كانج «67 عامًا» جميع الأسهم في المجموعة المالية التي تملكها الشركة القابضة الخاضعة للإدارة القضائية «إيجل بيدكو»، أي 87.78 في المئة من رأس المال مقابل 30 مليون دولار، حسبما أوضحت المجموعة في بيان صحافي.

وقالت المالكة الجديدة للنادي خلال مؤتمر صحافي في ديسين شاربيو في مقر ليون: «إنه لفخر كبير وشرف عظيم أن أعلن الانتهاء من هذه العملية».

وأضافت: «كان علينا انتظار القرار الرسمي من المديرية الوطنية للرقابة الإدارية الذي يؤكد استمرارنا في الدرجة الأولى، وهو القرار الذي تلقيناه للتو».

وتابعت: «لذلك يسعدني أن أؤكد أنني الآن رسميًا المساهم الأكبر في نادي ليون الأسطوري».

وتمتلك كانج أيضًا ثلاثة فرق للسيدات وهي ليون الفرنسي، وواشنطن سبيريتس الأمريكي، ولندن سيتي ليونيسز الإنجليزي.

كان أول قرار اتخذته بصفتها المالكة الجديدة، بالتعاون مع مايكل جيرلينجر المدير العام، هو تعيين ماثيو لويس جان مديرًا رياضيًا.

وقالت: «أنا سعيدة للغاية بإتمام هذه الصفقة. بفضل جهود غير مسبوقة، تمكنا من إنهاء هذا الاتفاق في وقت قياسي، مما يسمح لليون بكتابة فصل جديد في تاريخه. يمكننا الآن التركيز على كرة القدم والعمل على تحقيق أهدافنا الرياضية للتألق مجددًا في أوروبا».

وكان الفريق الأول لكرة القدم احتل المركز الرابع في الدوري الفرنسي الموسم الماضي.