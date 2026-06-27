العراق تودع المونديال بخماسية السنغال

ودع منتخب العراق الأول لكرة القدم مونديال 2026 رسميًا بخسارة ثالثة موجعة وثقيلة أمام السنغال 0-5 الجمعة في تورونتو، ضمن الجولة الثالث والأخيرة من دور مجموعات كأس العالم التي تحتضنها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبعد افتتاح حبيب ديارا التسجيل «4»، طُرد المدافع ريبين سولاقا «13»، ثم انهار العراق في الشوط الثاني وتلقى أربعة أهداف عبر إسماعيلا سار «56»، وباب جي «59، 71»، وإيليمان ندياي «82».

وحققت السنغال فوزها الأول وسيكون عليها انتظار نتائج باقي مباريات الجولة الثالثة لمعرفة مصيرها وما إذا كانت ستبلغ دور الـ32 كأحد أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث.

وهذه المشاركة الثانية في المونديال للعراق بعد 1986، علمًا بأنه خسر افتتاحًا مع النرويج 1-4، ثم فرنسا 0-3، في مجموعة تصدرتها فرنسا بفوز كبير على النرويج 4-1.