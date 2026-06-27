ديسابر: لدينا استراتيجية جديدة أمام أوزبكستان

يسعى منتخب الكونجو الديمقراطية الأول لكرة القدم إلى اتباع نهج أكثر شراسة في مباراتها الأخيرة في دور المجموعات في كأس العالم، إذ لا بديل لها عن الفوز على أوزبكستان لتستمر في البطولة.

وكان المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر اعتمد على تشكيلة دفاعية في مواجهة البرتغال وكولومبيا في المجموعة الـ 11، لكنه أوضح أن هناك تغييرًا في الاستراتيجية للمباراة التي ستجرى تحت السقف المغلق بملعب أتلانتا.

وتدخل الكونجو المباراة برصيد نقطة واحدة، بعد تعادلها 1-1 مع البرتغال، في حين خسرت أوزبكستان مباراتيها الافتتاحيتين، وتلقت سبعة أهداف، لكنها لا تزال تمتلك فرصة للتأهل في حال فوزها.

وقال ديسابر في تصريحات صحافية: «كانت البرتغال تحتل المرتبة الخامسة وكولومبيا المرتبة 13 في تصنيف فيفا، لذا اتخذنا قرارًا مدروسًا باللعب بتشكيلة 5-3-2.. أعتقد أننا قدمنا أداءً جيدًا بهذا النظام في المباراتين، ولم يكن سوى خطأ بسيط على الجانب الأيسر هو ما تسبب في خسارتنا أمام كولومبيا».

وأضاف: «لكن بالنسبة لمباراة الأحد، سننظم لاعبينا بطريقة تمكننا من التسجيل، ولنكن واضحين في هذا الشأن. نعرف ما يتعين علينا فعله من أجل التأهل».

ويعتمد منتخب الكونجو على المهاجمين البارزين سيدريك باكامبو «35 عامًا» ويوان ويسا نجمي ريال بيتيس الإسباني ونيوكاسل الإنجليزي يلعب مع ني إنجلترا.

وعلى الرغم من أن ويسا سجل هدفًا في مرمى البرتغال، فإنه خاض البطولة بعد موسم سيئ مع فريقه، حيث أعاقته الإصابات ولم يترك بصمة تذكر.

وقال المدرب: «عاد ويسا إلى سابق عهده عندما بدأنا استعداداتنا قبل البطولة.. تذكروا أنه تعرض لإصابة عند انتقاله للمرة الأولى إلى نيوكاسل، وكان الأمر صعبًا عليه، لكنني رأيت حماسه والطريقة التي تدرب بها للعودة إلى مستواه السابق، وأنا متأكد من أنه سيقدم أداء جيدًا معنا».

وأضاف: «نلعب بمستوى أعلى بكثير مما اعتدنا عليه، وفي هذه المباريات الحاسمة، الفوز هو الخيار الوحيد، وفي النهاية، الهدف هو تسجيل هدف واحد أكثر من المنافس».