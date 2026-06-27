بعد 4 أعوام.. سيرينا تواجه مايا في ويمبلدون

تعود الأميركية سيرينا وليامز، المصنفة الأولى عالميًا سابقًا، إلى منافسات الفردي للمرة الأولى منذ نحو أربعة أعوام، عندما تواجه الأسترالية مايا جوينت، المصنفة 53 عالميًا، في الدور الأول من بطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، وذلك وفقًا للقرعة التي سُحبت الجمعة في لندن.

ولم تخض وليامز صاحبة الـ44 عامًا أي مباراة في منافسات الفردي منذ خسارتها في الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2022، كما اكتفت بخوض مباراتين في منافسات الزوجي منذ عودتها إلى الملاعب مطلع يونيو الجاري.

ومنح منظمو ويمبلدون اللاعبة الأميركية بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة نادي عموم إنجلترا.

وفي حال تجاوزت وليامز منافستها الأسترالية الشابة والتي لم تحقق سوى فوز واحد في آخر 14 مباراة خاضتها، ستواجه في الدور الثاني الفيليبينية ألكسندرا إيالا، المصنفة 29 في البطولة وأحد أبرز الوجوه الصاعدة في عالم كرة المضرب.

وفي حال واصلت اللاعبة الأمريكية مشوارها وبلغت الدور الثالث، فقد تكون على موعد مع مواجهة مرتقبة أمام البولندية إيجا شفيونتيك والتي تستهل حملة الدفاع عن لقبها بمواجهة الأمريكية تايلور تاونسند في الدور الأول.

وعادت المصنفة الأولى عالميًا سابقًا التي شاركت للمرة الأخيرة في منافسات الفردي في فلاشينغ ميدوز عام 2022، إلى الملاعب مطلع يونيو من خلال مشاركتها في الزوجي في بطولتي كوينز كلوب وبرلين.

وفي ويمبلدون من 29 يونيو الجاري إلى 12 يوليو المقبل، ستخوض المنافسات في جدولين، إذ ستلعب إلى جانب شقيقتها فينوس في مسابقة الزوجي.

وفي منافسات فردي الرجال، أوقعت قرعة البطولة، الإيطالي يانيك سينر حامل اللقب في مواجهة الصربي ميومير كيكمانوفيتش في الدور الأول.

ولم يخض المصنف الأول عالميًا أي مباراة منذ خروجه المفاجئ من الدور الثاني لبطولة فرنسا المفتوحة في مايو الماضي على يد الأرجنتيني خوان مانويل سيروندولو.

ويتطلع سينر، المتوج بأربعة ألقاب في البطولات الكبرى «جراند سلام»، إلى إحراز لقب ويمبلدون للمرة الثانية، في ظل غياب أبرز منافسيه الإسباني كارلوس ألكاراز الذي يواصل التعافي من إصابة في المعصم.

من جهته، يستهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش مساعيه لإحراز لقبه الـ25 في البطولات الكبرى بمواجهة الصيني وو ييبينج.

وكان ديوكوفيتش 39 عامًا قد توج بلقب ويمبلدون سبع مرات، لكنه لم ينجح في الفوز بالبطولة منذ عام 2022، فيما يعود آخر ألقابه في البطولات الكبرى إلى بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2023، قبل أن يخسر نهائيي ويمبلدون 2024 وأستراليا المفتوحة هذا العام أمام ألكاراس.

ويلتقي الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الثاني والمتوج بلقب فرنسا المفتوحة في يونيو في باكورة ألقابه الكبرى، مع البلجيكي ألكسندر بلوكس في الدور الأول.

وفي ظهوره الأخير في ويمبلدون، يواجه السويسري ستان فافرينكا صاحب الـ 41 عاما، المتوج بثلاثة ألقاب كبرى، الإيطالي ماتيو بيريتيني.