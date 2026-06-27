بـ 70 مليونا.. راموش صفقة ميلان القياسية

يستعد نادي ميلان الإيطالي لإبرام أغلى صفقة في تاريخه بالتعاقد مع المهاجم البرتغالي جونزالو راموش لتعزيز صفوف فريقه الأول لكرة القدم، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن قيمة الصفقة ستتراوح بين 60 و70 مليون يورو، ما سيجعل المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا من أغلى اللاعبين في تاريخ الدوري الإيطالي.

وذكرت صحيفة «جازيتا ديلو سبورت» أن راموش اجتاز بالفعل الفحص الطبي، فيما أفادت «ليكيب» الفرنسية بأنه سيكون أول الراحلين عن باريس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت الصحيفة الإيطالية أن راموش كان الخيار الأول للمدرب الجديد البرتغالي روبن أموريم لتدعيم خط الهجوم.

ويُعد البرتغالي رافايل لياو الذي انضم إلى ميلان قادمًا من ليل الفرنسي مقابل 49.5 مليون يورو 2019، أغلى صفقة في تاريخ النادي حتى الآن، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».

وأمضى راموش ثلاثة مواسم مع نادي العاصمة الفرنسية، بعدما انضم إليه من بنفيكا البرتغالي مقابل 65 مليون يورو، وساهم في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين.

ورغم ذلك، عانى من صعوبة في حجز مكان أساسي في التشكيلة، إذ كان خيارًا بديلًا في البداية لكيليان مبابي، ثم أصبح الخيار الثاني بعد عثمان ديمبيلي في مركز رأس الحربة.

ولم يبدأ راموش أي مباراة بشكل أساسي في دوري الأبطال الموسم الماضي، على الرغم من تأكيد مدربه الإسباني لويس إنريكي في أكثر من مناسبة أنه يستحق دقائق لعب أكثر.

لكن المنافسة الشديدة في الخط الأمامي، بوجود الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا والفرنسي ديزيريه دويه، حالت دون دخوله التشكيلة الأساسية.

وخلال ثلاثة مواسم مع باريس، سجل راموش 45 هدفًا في 131 مباراة، شارك في عدد كبير منها بديلًا، كما توج بثلاثة ألقاب في الدوري الفرنسي ولقبين في كأس فرنسا، بعدما سبق له الفوز أيضًا بلقب الدوري البرتغالي مع بنفيكا.

ويتواجد راموش حاليًا مع منتخب البرتغال المشارك في كأس العالم في أمريكا الشمالية.