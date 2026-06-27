دونيس يعود إلى 4 مدافعين ويجري 3 تغييرات

أجرى اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ثلاثة تغييرات على التشكيل الأساسي، وعاد إلى اللعب بأربعة مدافعين في مواجهة الرأس الأخضر، فجر السبت، لحساب الجولة الأخيرة من ثامن مجموعات كأس العالم.

وخلافًا لمباراة إسبانيا الماضية التي اعتمد فيها دونيس على ثلاثة قلوب دفاع، يبدأ المنتخب المباراة بأسلوب 4-3-3 مع وجود رباعي فقط في الخط الخلفي.

وخرج من التشكيل علي لاجامي الذي شارك قلب دفاع ثالثًا أمام إسبانيا، كما غادر أيضًا متعب الحربي، الظهير الأيسر، ومصعب الجوير، لاعب الوسط.

واختار دونيس بدلًا منهم نواف بوشل، الظهير الأيسر، ومحمد كنو، لاعب الوسط، وسلطان مندش، الجناح الأيمن.

ويبدأ اليوناني المباراة بمحمد العويس، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار سعود عبد الحميد، وعبد الإله العمري، وحسّان التمبكتي، ونواف بوشل.

وفي الوسط يلعب عبد الله الخيبري مع ناصر الدوسري وكنو، فيما يتكون الخط الأمامي من مندش وسالم الدوسري، الجناحين الأيمن والأيسر، وفراس البريكان، رأس الحربة.

ويدخل «الأخضر» المباراة وفي رصيده نقطة واحدة بعد التعادل مع أوروجواي 1ـ1 والخسارة أمام إسبانيا 0ـ4، ويحتاج إلى الفوز على الرأس الأخضر من أجل التأهل ثانيًا أو ضمن أفضل ثمانية منتخبات حصلت على المركز الثالث.