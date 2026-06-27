أمام إيران.. مصر تنشد الصدارة

يسعى المنتخب المصري الأول لكرة القدم إلى حسم الصدارة حين يواجه نظيره الإيراني، صباح السبت، في سياتل لحساب المجموعة السابعة من مباريات كأس العالم 2026.

ويأمل المنتخب الملقب بـ«الفراعنة» في التمسك بالصدارة التي يحتلها برصيد 4 نقاط، فيما يملك المنتخب الإيراني نقطتين وضعته في المركز الثاني.

وكانت مصر تعادلت مع بلجيكا 1-1 افتتاحًا وفازت على نيوزيلندا 3-1، فيما حصدت إيران نقطتين من تعادلين أمام نيوزيلندا 2-2 وبلجيكا سلبًا.

وقال حسام حسن مدرب مصر: «نحن نركز فقط على كرة القدم، فيفا والاتحاد المصري يتعاملان مع الجوانب التنظيمية والإدارية، أما نحن فتركيزنا داخل الملعب».

أما مدرب إيران أمير قلعه نوي فقال: «كل أفكارنا منصبّة على كرة القدم، نركّز على أرضية الملعب، وليس على ما سيحدث من حولنا».

في مباراة أخرى ضمن المجموعة ذاتها، يسعى المنتخب البلجيكي الذي يضم كيفن دي بروين وروميلو لوكاكو، إلى بلوغ الأدوار الإقصائية بتحقيق الفوز على نيوزيلندا.