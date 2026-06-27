بلجيكا ونيوزيلندا.. صراع على بطاقة الـ32

يدخل المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم مباراته أمام نيوزيلندا في ختام منافسات المجموعة السابعة صباح السبت لتحقيق ​الفوز بعد أداء مخيب للآمال في أول مباراتين في دور المجموعات.

ويعاني مهاجم الفريق روميلو لوكاكو من تراجع في المستوى واللياقة البدنية، في حين غاب جيريمي دوكو عن الجولة الثانية بسبب المرض، وعاد لتوه من إنجلترا بعد ولادة طفله الأول.

وكانت بلجيكا قد استهلت مشوارها في البطولة بالتعادل 1-1 مع مصر، بعدما أخفقت في ترجمة الفرص العديدة التي صنعتها إلى أهداف.

وتدخل بلجيكا، التي توقع معظم ⁠المراقبين أن تفوز بصدارة المجموعة، مباراتها الأخيرة في ‌المجموعة أمام نيوزيلندا في المركز الثالث ‌برصيد نقطتين، متساوية مع إيران التي تحتل ​المركز الثاني بفارق الأهداف، ومتأخرة بفارق ‌نقطتين عن مصر المتصدرة برصيد أربع نقاط.

وتتذيل نيوزيلندا المجموعة برصيد ‌نقطة واحدة، لكنها تقدمت في أول مباراتين، إذ تعادلت 2-2 مع إيران قبل أن تتعرض لهزيمة مفاجئة 3-1 أمام مصر، ولن تستخف بمنتخب بلجيكا على الرغم من البداية المخيبة لمنافسها.

ويجب على نيوزيلندا تحقيق الفوز على أمل ‌ألا تتمكن إيران من الفوز على مصر.

وأعرب رودي جارسيا ، مدرب بلجيكا، عن خيبة أمله الشديدة لفشل فريقه في استغلال الفرص، لكنه يعتقد أن فريقه سيتأهل.

وقال للصحافيين: «لا تزال حظوظنا قائمة في البطولة. بالطبع، كنا نأمل في أن نفوز بمباراة واحدة أو حتى اثنتين حتى الآن، ​لكن الوضع واضح الآن علينا الفوز ​على نيوزيلندا، وسنفوز عليها».