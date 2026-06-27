مهرجان أفلام السعودية ينطلق بـ«ملك الأكتاف»

انطلقت الدورة الثانية عشرة من مهرجان أفلام السعودية في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي «إثراء» بمدينة الظهران، مساء الجمعة، بحفل افتتاحي يحتفي بصناعة السينما السعودية وتطورها.

وينظم المهرجان النسخة الحالية تحت شعار «كل حكاية رحلة»، ويستمر حتى 2 يوليو المقبل، مقدمًا مجموعة متنوعة من عروض الأفلام السعودية والعربية والدولية، إلى جانب ورش عمل تدريبية، ندوات ثقافية، وسوق للإنتاج السينمائي.

وعُرض خلال حفل الافتتاح فيلم «ملك الأكتاف»، الذي يمثل انطلاقة قوية لفعاليات المهرجان.

وقدم الحفل الفنان فيصل الدوخي والإعلامية سهى الوعل، وسط حضور لافت من صناع الأفلام والنجوم والمهتمين بالسينما من داخل السعودية وخارجها. يقتصر حضور حفل الافتتاح على المدعوين، فيما يفتح المهرجان أبوابه للجمهور عبر تذاكر يومية وبطاقات خاصة.

وشهد افتتاح الدورة الثانية عشرة من مهرجان أفلام السعودية تكريمًا خاصًا للمخرجة العالمية هيفاء المنصور بوصفها «شخصية العام المكرّمة». يأتي هذا التكريم تقديرًا لبصمتها التاريخية، لكونها أول مخرجة سينمائية سعودية.

يُعد مهرجان أفلام السعودية أول مهرجان سينمائي في السعودية، حيث انطلق عام 2008، وأصبح منصة رئيسية لدعم المواهب السعودية وتعزيز الحراك الثقافي في قطاع السينما. تنظمه جمعية السينما بالشراكة مع مركز إثراء وبدعم من هيئة الأفلام.

ويشهد المهرجان عروض أفلام روائية طويلة وقصيرة، بالإضافة إلى برامج تطويرية ومسابقات تشجع على الإبداع السينمائي المحلي، ومن أبرز الجوائز جائزة جبل طويق لأفضل فيلم عن مدينة سعودية.

يأتي انطلاق الدورة الـ12 في ظل نمو صناعة السينما السعودية بشكل ملحوظ، حيث يواصل المهرجان دوره كمحرك أساسي لتطوير هذا القطاع الحيوي في رؤية المملكة 2030.