القروش الزرقاء تواجه الأخضر بخمسة تغييرات

يواجه المنتخب الرأس الأخضري الأول لكرة القدم نظيره السعودي، فجر السبت على ملعب إن آر جي في مدينة هيوستن الأمريكية في آخر جولات دور مجموعات مونديال 2026 بتشكيلة أساسية طالتها خمسة تغييرات مقارنة بمواجهة الأوروجواي الماضية.

وعمد بوبيستا مدرب «القروش الزرقاء» إلى إجراء تغييرات كبيرة على قائمته الأساسية، وتضمنت دخول كل من جواو باولو، واجنر بينا، ويلي سيميدو، ديروي دوارتي، وجواو فرناديز في مكان ستيفن موريارا، سيدني لوبيز، تلمو أركنجو، جاري رودريجيز، وجيسلون تفاريس.

في المقابل، أبقى بوبيستا على ستة لاعبين شاركوا أساسيين أمام الأوروجواي، وهم: فوزينيا حارس المرمى، روبرتو لوبيز، ديني بورخيس، كيفن بينا، ريان مينديز، وجاميرو مونتيرو.

ويملك الرأس الأخضر نقطتين من تعادلين مع إسبانيا 0-0 والأوروجواي 2-2، أما المنتخب السعودي فله نقطة وحيدة من تعادل مع الأوروجواي 1-1، مقابل خسارة أمام إسبانيا 0-4.