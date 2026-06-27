الحسابات المعقدة تجمع الإسبان والأورجويانيين

يصطدم المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم السبت بنظيره الأورجوياني لحساب الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة لكأس العالم 2026، على ملعب غوادالاخارا بالمكسيك.

تدخل إسبانيا المباراة في صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط بالتعادل مع الرأس الأخضر سلبيًا، والفوز على السعودية فيما تملك الأوروجواي والرأس الأخضر نقطتين.

وقال مارسيلو بيلسا مدرب الأوروجواي إن سيتعامل مع المباراة على أنها نهائية، من أجل تحقيق الفوز الذي يحتاجونه لحسم تأهلهم لدور 32.

وأضاف للصحفيين الخميس أنه لن يتم ‌التغاضي عن ‌أي تفاصيل في المباراة، ⁠بعد أن ترك التعادلان أمام السعودية والرأس الأخضر آمالهم في بلوغ مرحلة خروج المغلوب معلقًا بخيط رفيع.

ورغم أن التعادل سيبقي أمام أوروجواي فرصة ضئيلة للتأهل باحتلال ⁠المركز الثالث، قال بيلسا ‌إنهم ‌سيحاولون إزالة كل الشكوك بالفوز السبت.

أما لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا فقال بدوره إنه تعلم دروسًا قيمة من تعادله السلبي مع الرأس الأخضر، ويجب عليه مواصلة التحسن قبل المباراة المرتقبة.

ورفض دي لا فوينتي التلميحات إلى أن إسبانيا قد ترضى بالتعادل أمام أوروجواي، قائلًا :«أنا لا ⁠أعرف سوى كيفية اللعب ‌من أجل ‌الفوز».

ووصف المدرب منتخب الأوروجواي بقيادة مارسيلو ‌بيلسا بأنه فريق يتطلب جهدًا بدنيًا وتكتيكيًا كبيرًا، وقال إنه ⁠سيكون ⁠شرفا له أن يواجه مدربًا يكن له إعجابا كبيرًا.

وأجرى دي لا فوينتي ثلاثة تغييرات على التشكيلة التي فازت 4-0 على السعودية، بضم ماركوس يورينتي إلى الدفاع بدلًا من بيدرو بورو، بينما ‌يحل ⁠ميكل ميرينو وأليكس ⁠باينا محل داني أولمو ونيكو وليامز، اللذين يجلسان على مقاعد البدلاء.

ويتولى رودري قيادة إسبانيا في الوسط إلى جانب بيدري وميرينو وباينا، بينما يقود لامين يامال وميكل أويارزابال الهجوم.

في الجهة المقابلة ⁠ بيلسا عدة ‌تغييرات على ‌التشكيلة التي تعادلت 2-2 مع الرأس الأخضر، إذ ‌سيبدأ فرناندو موسليرا في حراسة المرمى، ‌بينما يقود داروين نونيز الهجوم.

وجاءت تشكيلة المنتخبين على النحو التالي:

المنتخب الأورجواياني: فرناندو موسليرا في حراسة المرمى: سيباستيان كاسيريس- مانويل أوجارتي – رودريجو بنتانكور- فيدريكو فالفيردي- داروين نونيز- جييرمو فاريلا- أجوستين كانوبيو- ماثياس أوليفيرا- مسيميليانو أراوخو - أنتونيو سانابريا.

وفي المنتخب الإسباني ضمت التشكيلة:

أوناي سيمون في الحراسة - ماركوس يورنتي- باو كوبارسي -ميكيل ميرينو- إيمريك لابورت -مارك كوكوريلا - أليكس باينا- رودري- بيدري- لامين يامال- - ميكيل أويارزابال.