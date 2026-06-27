المرة الرابعة.. الأخضر يغادر دون أي انتصارات

أنهى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مشاركته في كأس العالم 2026 بتعادلٍ سلبي أمام الرأس الأخضر، فجر السبت، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة، وغادر المونديال دون تحقيق أي انتصارٍ للمرة الرابعة في تاريخه.

ودخل «الأخضر» المباراة بشعار الفوز فقط لضمان التأهل إلى دور الـ 32، سواءً بحجز بطاقة المركز الثاني، أو ضمن أفضل ثمانية منتخباتٍ احتلت المركز الثالث، لكنه اكتفى بالتعادل السلبي، وتذيَّل الترتيب بنقطتين.

في المقابل، كان منتخب الرأس الأخضر في حاجةٍ إلى الفوز للعبور، أو التعادل شريطة انتصار إسبانيا على الأوروجواي، وهو السيناريو الذي تحقَّق بالفعل، ليحجز المنتخب الإفريقي بطاقة التأهل وصيفًا للمجموعة خلف «لا روخا» برصيد ثلاث نقاطٍ من ثلاثة تعادلاتٍ، فيما ودّع «السيليستي» البطولة بنقطتين محتلًا المركز الثالث أمام «الصقور» بفارق الأهداف.

وطوى المنتخب السعودي مشاركته السابعة في كأس العالم دون تحقيق ولو انتصارٍ واحدٍ على غرار نسخ 1998 و2002 و2006، وسجَّل تعادلين في دور المجموعات للمرة الأولى عبر تاريخه.

وارتفع عدد التعادلات المونديالية للأخضر إلى أربعة، بواقع اثنتين في النسخة الجارية، وتعادلٍ واحدٍ عام 1998 أمام جنوب إفريقيا، ومثله في 2006 أمام تونس.

وسيتواجه منتخب الرأس الأخضر في دور الـ 32 مع نظيره الأرجنتيني، متصدر المجموعة العاشرة.

أما إسبانيا، التي انتصرت على الأوروجواي بهدفٍ نظيفٍ، فستلتقي وصيف المجموعة العاشرة نفسها، وسيكون واحدًا من بين الجزائر والنمسا.