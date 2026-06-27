إسبانيا تقصي الأوروجواي.. وتتصدر

حسم المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم الصدارة، وتأهل إلى دور الـ 32 من كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الأوروجوياني 1ـ0، فجر السبت، في جوادالاخارا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثامنة.

ورفع «لا روخا» رصيده إلى سبع نقاطٍ في مقدمة المجموعة بفارق أربع نقاطٍ عن الرأس الأخضر، التي كتبت التاريخ بتأهلها إلى الأدوار الإقصائية في مشاركتها الأولى برصيد ثلاث نقاطٍ من ثلاثة تعادلاتٍ في المركز الثاني، فيما ودَّعت الأوروجواي البطولة مبكِّرًا مكتفيةً بحصد نقطتين في المركز الثالث بفارق الأهداف عن المنتخب السعودي "الأخير".

ونجح المنتخب الإسباني في تجاوز نظيره الأوروجوياني بفضل الهدف الذي سجَّله أليكس باينا عند الدقيقة 42.