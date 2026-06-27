أبو الشامات: قصّرنا.. ولا تقسوا علينا

اعترف محمد أبو الشامات، ظهير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بوجود جوانب قصور في أداء «الأخضر»، ملتمسًا من الجماهير ألَّا تقسوا على اللاعبين.

وفي تصريحاتٍ لوسائل الإعلام بعد التعادل السلبي مع الرأس الأخضر، فجر السبت، ومغادرة كأس العالم من دور المجموعات قال: «نسعى إلى تطوير أنفسنا، وهناك أشياء تنقصنا، وسنعمل على التحسُّن فيها».

وأضاف: «غالبية لاعبي هذا الجيل صغار السن، ونقدِّر حزن الجماهير السعودية، لكن نتمنى ألا يقسوا علينا».

وردًّا على استفسارٍ من «الرياضية» حول سبب استمرار غياب الإنجازات عن المنتخب السعودي، قال: «حاولنا تسجيل هدفٍ، والتأهل، وإسعاد الجماهير، لكنْ هناك أمورٌ تحتاج إلى تصحيحٍ والعمل عليها، وتوجد جوانبُ قصورٍ يجب علينا التطور فيها. بإذن الله سنعود أقوى، ونعوِّض في المستقبل».

وأردف: «هذه هي كرة القدم. لا أعد الجماهير بشيءٍ، لكننا حاولنا، وسنحت لنا فرصٌ لم نتمكَّن من استغلالها، وسنعمل على تعويض الجماهير فيما هو مقبل».

وتذيَّل المنتخب السعودي ترتيب المجموعة الثامنة بعد تعادلين مع الأوروجواي والرأس الأخضر، وخسارةٍ أمام إسبانيا.