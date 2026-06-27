حسرة الخروج

طغت مشاعر الحسرة على لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بعد الخروج من كأس العالم 2026 عقب التعادل السلبي مع الرأس الأخضر، فجر السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثامنة (الوكالات)