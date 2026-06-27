دونيس: أشكر اللاعبين.. ومشكلتنا في صناعة اللعب

تحسر اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على الخروج من كأس العالم 2026 بعد التعادل السلبي مع الرأس الأخضر، فجر السبت في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة.

وقال دونيس في المؤتمر الصحافي الذي استغرق 8 دقائق بعد نهاية اللقاء: «لم نستطع السيطرة على سرعة المباريات، وحينما لا تصنع الفرص بشكل كبير، من الصعب الفوز، والخصم حصل على 3 فرص كبيرة».

وأضاف المدرب اليوناني: «رأيت التصميم في لاعبي الأخضر، ولكن لم نصنع ونتحكم في المواقف بشكل جيد، ولا يمكننا الفوز بهذه الطريقة، وبهذه الوضعية سيكون الانتصار صعبًا جدًا».

وأجاب دونيس عن سؤال «الرياضية» بشأن تركيز الأخضر على البطولات المقبلة أكثر من المونديال قائلًا: «لم نركز على المستقبل وننسى الحاضر، كنا نحاول أن نركز في كل مباراة، ضد

إسبانيا والأوروجواي والرأس الأخضر، وأعتقد أن المواقف كانت تضغطنا، وجعلتنا نخسر ولا نحصل على الثقة التي نرغب بها، كنا نركز على بطولة كأس العالم، ولم نركز على البطولات التالية كما قلت، وبعد ذلك، سنرى ما الذي سيكون في المستقبل».

وتابع مدرب الأخضر: «قلت للاعبين إن هذا الشهر صعب، حاولنا كثيرًا، ولم تكن النتيجة التي نرغبها أمام منتخب في مستوانا تقريبًا، ومشكلتنا كانت في صناعة اللعب، وهذا كان واضحًا للغاية».

وعن مشاركة متعب الحربي بديلًا في الشوط الثاني، رد دونيس: «لم يكن جاهزًا للعب إلا لمدة 20 دقيقة، لذلك لم أشركه منذ بداية اللقاء».

وواصل المدرب اليوناني حديثه عن خياراته للمباراة: «حاولنا أن نعتمد على سلطان مندش كلاعب يستطيع الأداء في حالات لاعب ضد لاعب».

واختتم دونيس: «أريد شكر اللاعبين، كنت أريد أن نؤدي بشكل أفضل حتى نستطيع الفوز بالمباراة».